Mještani sela oko Lipe strahuju, migranti provaljuju u kuće

Ogradite kamp u Lipi kako znate i umijete jer migranti koji iz njega svakodnevno bježe postaju ozbiljan bezbjednosni problem, poruka je bihaćkim vlastima iz okolnih sela u kojima živi većinom srpsko stanovništvo. Pričaju da migrante, u grupama od 15-ak, svakodnevno viđaju. Da samo prođu nekako bi i podnijeli, međutim, prave ozbiljne probleme.

Kuća srpske porodice u koju je provaljeno prije nekoliko dana, nalazi se u selu Vrtoče, na magistralnom putu Bosanski Petrovac Bihać, devet kilometara od migrantskog kampa u srpskom selu Lipa. Mještani Vrtoča kažu da je provala u kuću, možda, i najmanji problem. Strahuju od mnogo ozbiljnijih, bezbjednosnih, problema.

Danas provale, sutra, ne daj Bože, mnogo strašnije stvari, kaže Zoran iz Vrtoča.

"Ko će biti odgovoran ako se sutra ovdje, na području Mjesne zajednice ili opštine Bosanski Petrovac dođe do nkih većih incidenata, ako se siluje nečije dijete, ako se ubije neko, ako se neka veća šteta napravi. To je realno za očekivati jer treba biti svjestan da ljudi koji su krenuli nekad davno da dođu do svog cilja su zaustavljeni ovdje, da su isfrustrirani i spremni na sve", kaže Zoran Radošević iz Vrtoče.

Strah stanovnika sela oko Lipe je opravdan, kaže predsjednik Mjesne zajednice. Kamp je od njegove kuće osam kilometara i nije mu svjedeno.

"Ovih godina su migranti prolazili ali nije bilo problema, traže vode i to je to. Sada prolazi veći broj migranata i počele su provale. Svako veče imamo sad prilike da ih vidimo, nikako se ne smije mirno spavati jer probleme očekujemo svako veče", ističe Zdravko Atlagić, predsjednik MZ Vrtoče.

Jedan od mještana je grupu migranata zatekao u svom dvorištu. Upozoravali smo na ovo, kažu u Udruženju ''Povratnici''.

"Vijekovima živimo u ovim selima a sada smo dočekali da migrannti iz Pakistana, Bangladeša i Sirije provaljuju u naše kuće. Ovo je bezbjednosni problem većine građana Petrovca i ono što moramo da riješimo u narednom periodu. Pored sve naše muke koju imamo, radnici Doma zdravlja iz Petrovca testiraju migrante u Lipi na korona virus iako Lipa pripada Bihaću i ovo je apsurd i pokazatelj kakav je odnos Bihaća i kantona prema Petrovcu", smatra Nemanja Davidović, predsjednik Udruženja "Povratnici".

Mještani pričaju i da se migranti kreću većinom noću. Pale vatre i borave na otvorenom. Založen panj i ostaci dopuna za mobilni, na koje smo naišli, to i dokazuju. Usput, dok ne svane, ne libe se da provale u neku od kuća. Ona sa početka priče je samo jedna od njih.