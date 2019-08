Mirko Šarović nudi sve pozicije za formiranje nove parlamentarne većine

SDS-ov Mirko Šarović bi za formiranje nove parlamentarne većine dao sve pozicije, i to Socijalističkoj partiji i DNS-u.



"Bio bih spreman da im prepustim sve čelne pozicije, ako se sa tim složi PDP", kaže Šarović.

Tvrdi lider SDS-a i da mu matematika ide na ruku, ali i da se svakodnevno dogovara sa strankama koje imaju svoje poslanike u Parlamentu. A kad je otkrio i šta nudi za vlast, Šarović je naišao i na odbijanje.

Lider DNS-a nije želio da komentariše Šarovićeve ponude, ali u Socijalističkoj partiji su jasni – ne žele u koaliciju sa izbornim gubitnicima.

"Fino je što on to nama sve nudi, ali Socijalistička partija je na organima donijela odluku s kim će ići u koaliciju. Prema tome, mi smo u koaliciji SNSD-DNS-SP. Da bi se razgovaralo o tome mi moramo donijeti drugu odluku, ali sumnjam da bi ta druga odluka mogla proći u SP-u. To bi bilo potpuno odustajanje od onoga što smo gradili u proteklih 10 ili 15 godina", istakao je Živko Marjanac pоtprеdsјеdnik Socijalističke partije.

Šarović je već priznao i da želi da zauzme fotelju predsjedavajućeg Savjeta ministra, iz koje bi, praktično, morao da izgura SNSD-ovog kandidata za tu poziciju. Zbog toga Mirko Šarović i nudi sve i svašta – kaže SNSD-ov delegat u Domu naroda Dušanka Majkić. U svakom slučaju, kaže Majkić, većina koju bi SDS formirao sa dva poslanika, ne bi ni bila legitimna.

"Čovjek čija je politička partija izgubila, koji nema šta da ponudi i pokušava da se domogne vlasti bez prava na to jer je izgubio. Pokušava da se domogne vlasti za naredni mandat i on nudi našim koalicionim partnerima da se udruže sa gubitnicima. Evo danas mu je već Socijalistička partija odgovorila, nadam se da će mu odgovoriti i drugi. I nadam se da, ko god napravi takvo nešto, to je krčma bez krčmara, neće mu uspjeti ništa od onoga što zamisli", rekla je Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

A SDS je i imao priliku za vlast za koju Šarović nudi sve pozicije, ali je odbio takvu ponudu SNSD-a. Novu parlamentarnu većinu Šarović vidi već na jesen.