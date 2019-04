Ministarstva podijeljena - bez konačnog dogovora

SNSD-u predsjedavajući, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvo transporta i komunikacija i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, s tim da bi ministar za ljudska prava bio nestranačka ličnost iz Republike Srpske.

HDZ-u Ministarstvo finansija i trezora, Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo pravde BiH.

SDA Ministarstvo odbrane, Ministarstvo bezbjednosti i Ministarstvo spoljnih poslova. To je rezime šestomjesečnih pregovora SNSD-a, HDZ-a i SDA. Nešto su dogovorili ali konačnog i glavnog dogovora ni danas nema.

Za Bošnjake konačan uslov ostaje prihvatanje puta BiH u NATO, dok u SNSD-u odgovaraju da jedino za tu opciju neće biti kompromisa. Milorad Dodik poručuje da su Bošnjaci dobili tri resora i četiri zamjenika ministara, jednog više nego ostala dva naroda, i da bi to itekako trebalo da ih zadovolji. O NATO-u neće biti pregovora, poručuje predsjednik SNSD-a.

"Oni su tražili da se na neki sumnjiv način aktivira MAP tako što bi ministrica sada dala svoju saglasnost bez stava Savjeta ministara i bez stava Predsjedništva BiH. To je veoma opasna putanja. Sam Izetbegović je tvrdio da traži ministra odbrane što nije sportno, da bi njegov ministar u budućnosti to mogao da učini ako se to do sada ne desi. Ne šalimo se sa tim, mi smo protiv. Ako neko učini tako nešto onda stavlja ovu zemlju u neizvjesnu orbitu njenog kretanja", kaže lider SNSD-a, Milorad Dodik.

Lider SDA, Bakir Izetbegović poručuje da je dogovor moguć do kraja dana, ali da je loptica sada na terenu Milorada Dodika. SDA, čini se, nije zadovoljna onim što su dobili. Iz te stranke mjesecima su pokušavali da za sebe "izbore" što više pozicija.

Prvo su tražili četiri ministarstva a zatim i da se formira novo - deseto ministarstvo u Savjetu ministara BiH. Prihvatanje godišnjeg nacionalnog programa u okviru aktivacije MAP-a od početka pominju kao uslov broj jedan.

"Nije nemoguće. Sva je stvar u aktiviranju MAP-a. Sve ostalo je približeno i usaglašeno", rekao je lider SDA, Bakir Izetbegović.

Za razliku od Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića, lider HDZ-a je, kao i do sada, prilično optimističan. Poručuje da je njegova stranka očekivala malo više, ali da ni to ne smeta jer je, kako kaže Dragan Čović, najvažnije da vlast na nivou zajedničkih institucija napokon bude formirana. Uvjeren je da i SDA može da "prelomi" do kraja dana.

"Sitne detalje koji su bili razlog da ustanemo od stola i ne pružemo ruku i parafiramo to, to će svako pojedinačno od nas reći. Ja ću reći da smo s moje strane dali maksimum koji smo mogli dati i da je time kompromis što se nas tiče načinjen i da je pregovarački proces oko Savjeta ministara definitivno završen. Nadam se da ćemo u naredna dva-tri dana imati mandatara i da će krenuti procedura", kaže lider HDZ-a BiH, Dragan Čović.

BiH ima preporuku iz Evropske unije da se do maja konstituiše vlast, kako na nivou zajedničkih institucija, tako i u Federaciji. Ukoliko se to ne desi, Evropska komisija neće moći da da mišljenje neophodno za razmatranje aplikacije BiH za status kandidata. Jasno je da je to prilično teško očekivati. Iako se danas uglavnom govorilo o raspodjeli resora, već su počele spekulacije o imenima budućih ministara.