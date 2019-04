Ministarstva moraju da budu ravnopravno raspoređena

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović rekao je da SNSD-u treba da pripadne Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara, odnosno da podjela devet ministarstava treba da bude ravnopravna.

"Ono treba da pripada SNSD-u, a to spori SDA. SDA na svakom koraku pokušava da kaže 'mi smo glavni u BiH'. To je problem koji je nerješiv. Ovo je najjednostavnija priča u kojoj se pokazuje ravnopravnost. Devet ministarstava, tri-tri-tri i svu smo priču završili", rekao je Radmanović.

Govoreći o sastanku delegacija SNSD-a, HDZ-a BiH i SDA, on je rekao da se SNSD ne slaže sa stavom SDA da na čelu trećeg ministarstva koje pripada Republici Srpskoj bude nestranačka ličnost.

"Pozivaju se na neke ranije odluke i hoće da kažu sljedeće - kad je njihov predsjedavajući, onda imaju još tri mjesta. Kada je predsjedavajući iz reda Hrvata ili Srba - oni imaju još po dva. I sad su pokušali to da urade. Izmislili su da posljednje ministarstvo ne treba da pripada SNSD-u, da to bude nestranačka ličnost. To nije moguće", rekao je Radmanović za N1.

Prema njegovim riječima, delegacije stranaka nisu mogle da se dogovore ni o pitanju Godišnjeg nacionalnog plana.

Radmanović, koji je i potpredsjednik SNSD-a, rekao je da će predstavnici iz Republike Srpske i dalje insistirati na vojnoj neutralnosti.

"Vojna neutralnost je obavezujuća za sve nas, tako smo se i ponašali kada je bila obavezujuća da idemo ka NATO-u. Ako se razgovara o godišnjim planovima koji ne zadiru u put ka NATO-u nego u reforme, o tome se može razgovarati. Rekli smo im to. Ne može to biti uslov za neku saradnju na nivou BiH. Mislim da to shvataju u SDA. Ostajemo pri stavu onoga što je parlament Republike Srpske zaključio", dodao je Radmanović.