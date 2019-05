Milorada Dodika ne zanima šta se krije iza krivične prijave Željka Komšića

"Nadao sam se da ću na današnjoj sjednici Predsjedništva Željku Komšiću reći sve što imam o njegovoj krivičnoj prijavi, i žao mi je što se nije pojavio" - kaže srpski član BH-Predsjedništva Milorad Dodik.

Mnogi vjeruju da je upravo krivična prijava koju je Željko Komšić podnio, zapravo i put bonskih ovlašćenja visokog predstavnika. Ne tako davno i visoki predstavnik u BiH Valnetin Incko izjavio je da je potrebno iscrpiti sva domaća pravna sredstva, pa tek onda doći do njegovih metoda, ali to srpskog člana BH-Predsjedništva ne interesuje mnogo.

Milorad Dodik kaže da ostaje pri svojim stavovima o proslavi 12. maja u uniformama Vojske Republike Srpske, bez obzira na bilo čije namjere.

"Mogu oni da se igraju s tim, šta da radimo. Sad sam baš vidio da je prije sedam-osam godina Bakir Izetbegović u svojstvu člana Predsjedništva u Zenici postrojio jedinicu koja je bila obučena u uniformu Armije BiH, pa niko nije galamio oko toga. Dakle, u svakom slučaju, mislio sam da će biti gospodin Komšić ovdje, da mu nešto kažem oko svega toga, ali ga nije bilo, tako da nisam imao priliku pa čekam sljedeću", istakao je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Republika Srpska otvoreno se i zalaže za ukidanje OHR-a, naročito jer je BiH opredijeljena za evropski put. Iz Narodne skupštine Republike Srpske stiže poruka i da u sadašnje vrijeme naročito ne može da dođe do upotrebe bonskih ovlašćenja visokog predstavnika, koja su, kako kažu, kroz međunarodnu zajednicu naročito zloupotrebljavana na štetu srpskog naroda.

"Ovdje su bonska ovlaštenja u proteklom periodu zaista zloupotrebljavana. Išlo se na disciplinovanje određenog naroda, po pravilu to je uvijek bilo prema srpskom narodu. I mislim da to nije donijelo nikakav pozitivan rezultat, pogotovo nije ostavilo nekakak pozitivan utisak na srpski narod. Mislim da do toga niti treba niti možće u ovo vrijeme da dođe", naglasio je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Da je itekako simptomatično da se u vrijeme kada se pokreće priča o bonskim ovlašćenjima podiže krivična prijava protiv Milorada Dodika, smatraju i analitičari. Danijel Simić tvrdi da bonska ovlašćnja u BiH, naročito u Republici Srpskoj, ne bi bila sprovodiva, jer Republika Srpska, a i njena policija, ne bi pristala da uradi ništa mimo Ustava Republike Srpske.

"Ove poteze koje radi Željko Komšić zapravo doživljavam kao zločin protiv mira, jer imali smo prilike, evo sada ako se zakopa po arhivama, naćemo mnoge takve primjere u praksi u Federaciji, pogotovo u muslimanskom dijelu Federacije, gdje oni skupljaju kojekakva izviđačka društva dječija, koja postrojavaju, oblače ih u uniforme, drže ratne zastave BiH, takođe i na zvaničnim nekim dešavanjima. Takođe smo imali priliku da gledamo takve stvari, da ne pričamo o ovim marševima koji prolaze kroz Republiku Srpsku za vrijeme Srebrenice i tak odalje. Tako da je ovo u suštini vađenje truna iz oka brata svojega dok je u oku Željka Komšića jedno veliko brvno", rekao je Danijel Simič, urednik portala Frontal.rs.

Da visoki predstavnik nema moć da upotrijebi bonska ovlašćenja, tvrdi i srpski član BH-Predsjedništva. Da bi Valentin Incko to i uradio, kaže Dodik, treba da ima saglasnost Savjeta za sprovođenje mira. To je nemoguće, poručuje Dodik, jer se Savjet za sprovođenje mira ne podrazumijeva Dejtonskim sporazumom u BiH.