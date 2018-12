Milorad Dodik održao godišnju konferenciju za novinare

Ako je neko smatrao da zbog zastave treba da ubije srpskog svata u Sarajevu, sada je vrijeme da zastava Republike Srpske bude na svim mjestima gdje sjede srpski predstavnici u zajedničkim institucijama.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH poručuje da nije odustao od te namjere. Milorad Dodik kaže da je razmišljao da li da uopšte prisustvuje sjednicama Predsjedništva dok se ne izmjeni Poslovnik o radu ali je, kako kaže, svjestan da bi Republika Srpska bila optužena za blokadu. Održali smo nekoliko sjednica ali teško je prognozirati kako će Predsjedništvo funkcionisati naredne godine.

Zapelo je već na prvoj temi i to oko prijedloga kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

"Ja sam pokušao da sazovem sjednicu Predsjedništva, gospodin Džaferović i Komšić su rekli da se to malo sačeka, to njihovo malo podsjeća me na ono "da krenemo da nigdje ne stignemo" i eto, mi smo u tom kretanju koje nigdje ne dovodi. Ja ne mogu da prognoziam, reći ću samo jednu stvar - ne mora niko očekivati da mi imamo nestrpljenje, ne mora da misli da ja to želim. Ja sam mandat dobio od srpskog naroda i ja ću taj mandat provoditi onako kako mislim da je u interesu srpskog naroda", rekao je Milorad Dodik.

Svi srpski predstavnici i u narednom periodu će se pridržavati rezolucije o vojnoj neutralnosti i neću nikada prihvatiti nijednu odluku u vezi sa ulaskom u NATO, kaže Dodik. Poručuje da je u Sarajveu siguran samo u pratnji Policije Republike Srpske i ponavalja da neće prihvatiti nikava druga rješenja u vezi sa obezbjeđenjem u Sarajevu.

"Nisam naivan, ista ta Direkcija koja se sada meni nameće da mene čuva, čuvala je Vučića u Srebrenici pa ste vidjeli kako je prošao. E, ja neću da tako prolazim i neće me čuvati niko u koga ja nemamam povjerenja. Ostaće Policija Republike Srpske da me čuva. Ako ne mogu da ulazim u Sarajevo, necu ni ulaziti", kaže Dodik.

Republika Srpska nikada neće dati saglasnost za priznanje Kosova, kaže Dodik. Najave da će se ukinuti granica između Kosova i Albanije, govori o onome što se najavljivalo prije destak godina u vezi sa stvaranjem velike Albanije, poručuje Dodik.

Sva dešavanja će bitno uticati, kako kaže, i na razvoj situacije u BiH. Dio međunarodne zajednice i dalje želi snazan uticaj u BiH što nije dobro, kaže Dodik i ponavlja da su prošlu godinu obilježili miješanje stranaca u dešavanja u BiH i specijalni rat protiv Republike Srpke.

"Kao što je rekao ovaj ministar odbrane, evo maloprije sam to odgovarao, šaljemo 40 vojnika u BiH kako bi nadgledali izbore. Molim vas, vojnici da nadgledaju izbore. I kad smo mi u RS rekli "Alo, ne treba nam to", onda smo mi postali krivi što oni šalju ovdje vojnike i nisu prestali da šalju. I tih 45 je bilo, evo ovaj kolega vaš što me pita je bio u Banjaluci kako bi malo omasovili pokret ''Pravda za Davida'', i kako bi mu dali snagu i mi imamo našu policiju koja to prati i zato našu policiju ne vole", poručio je Milorad Dodik.

Republika Srpska u godini na izmaku završila je započete infrastrukturne projekte kao što su autoput "09. januar", Bolnica ''Srbija'' u Istočnom Sarajevu, sve klinike u Banjaluci su sada na jednom mjestu, kaže Dodik. Više od 130 milliona maraka je uloženo u opštine širom Republike Srpske kroz realizaciju projekata, poput škola, vrtića i obnove infrastrukture, zaključuje Dodik.