Milioni za hranu i piće za zaposlene u institucijama BiH

Zaposleni u zajedničkim institucijama BiH, ako ništa drugo, u naredne dvije godine sigurno će biti siti. Dobre hrane i pića neće manjkati, jer u te svrhe, prema planu nabavki biće izdvojeno skoro šest miliona maraka.

Na spisku je teleće i jagnjeće meso, za koje je planirano više od pola miliona maraka. Svinjetina će koštati 30, a riba 110 hiljada maraka. U institucijama će na račun građana dobro i popiti, i to najviše sokova i akoholnih pića. Zaposleni će gustirati pivo, vina, rakije od kojih najviše travaricu, kruškovaču i lozu.

U zimskim danima sigurni će dobro ići čajevi i topli napici, za koje će biti izdvojeno više od 200 hiljda maraka. Vodi se računa i o vitaminima, pa će na voće i povrće otići 300 hiljada mraka. Parking će na godišnjem nivou koštati 150 hiljada maraka. Reklo bi se da živimo u Holivudu, a ne u BiH, kaže BH parlamentarac, Nenad Stevandić.

"Pivo, vino, Čivas, Džim Bim, to su nevjerovatne stvari. Stotite i stotine hiljada maraka za voće, parkinge. Ja moram da kažem da za ovih skoro devet mjeseci u Parlamentarnoj skupštini ja nisam ni ručao ni doručkovao u tom restoranu. Nisam pojeo koricu hljeba niti sam popio kafu, čaj ili sok. Kao da žiimo u Holivudu, a ne u BiH. Tako da, očigledno da ljudi imaju pogrešno postavljenu percepciju", rekao je Nenad Stevandić, šef Srpskog kluba u PD PS.

Mnogo je apsurda u BiH, pa tako i činjenica da se u paralisanom političkom sistemu vrše milionske nabavke, smatra delegat u Domu naroda BiH, Nikola Špirić. Od izbora se, kaže, uhljebljavaju kadrovi, pa tako rastu i troškovi za hranu i piće.

"Javne nabavke moraju biti u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa planom o javnim nabavkama. I ako su u skladu sa planom, one se moraju vršiti. Ali teško kući u kojoj se vrše javne nabavke u kojoj nema domaćina. To je ono što je sporno u BiH. Sa rastopm zaposlenosti raste i ta vrsta potrošnje. Od izbora do danas Savjet ministara je zaposlio gotovo šest stotina ljudi u tehničkom mandatu", istakao je Nikola Špirić, delegat u Domu naroda Parlamenta BiH.

Prvi čovjek parlamenta Republike Srpske smatra da bi troškovi na zajedničkom nivou trebali biti manji, jer je izvršna vlast u tehničkom mandatu, a ni zakonodavna ne funkcioniše kako treba. Troškovnik se može analizirati, kaže Nedeljko Čubrilović, kad se formira nova Vlast i kada se sagledaju uslovi u kojima su troškovi nastali.

"Bar su trebali minimizirati troškovnik ako su već se odlučili da rade na ovaj način ne čekajući da se formira Savjet ministara onaj koji treba da provodi politiku i onaj koji je dobio izbornim rezultatom tu obavezu. Zato mislim da je to tim veća nakarada", naglasio je Nedeljko Čubrilović, predsjednik NSRS.

BiH službenici i političari hrane se skupo, ali ne i kvalitetno, smatraju stručnjaci. Gora kombinacija od loše ishrane i sjedećeg posla, ne postoji, kažu nutricionisti.

"Što se tiče ribe, ona je najmanje zastupljena. Čak je mnogo veća cijena u tenderu određena za kafe i sokove u odnosu na ribu koja nam je kardioprotektivna namirnica. Tako da, i tu bi se moglo doraditi. Sam tender je sve u svemu, mnogo skup u odnosu na tendere koje mi imamo u bolničkim ustanovama", rekal je Inga Marković, nutricionista.

Zamjerke idu i na račun alkohola, koji se nabavlja za dvogodišnju zalihu. U zajedničkim institucijama zaposleno je više od 22 hiljade službenika, koji u naredne dvije godine sigurno neće morati da brinu o tome hoće li imati šta pojesti ili popiti.