Migrantska kriza eskalira, protesti u Bihaću

Vrata i kapija zatvoreni, više obezbjeđenja ispred Bire - to Je današnja slika prihvatnog centra za migrante u Bihaću. Ugovor za njihov smještaj je istekao ali vlasti s njima nemaju kud. Kad već ne mogu da ih istjeraju, što bi dovelo do velikih problema, onda će da ih zadrže u krugu nekadašnjg preduzeća za proizvodnju aparata za domaćinstvo i maksimalno im ograniče kretanje. Protiv njihovog daljeg ostanka u Biri su mještani koji žive u okolini. Danas su i protestovali ispred kapije. Kažu, dosta im je migranata i problema koje uzrokuju.

Lokalne vlasti Bihaća odavno poručuju da ne znaju šta da rade. Nadaju se da će posljednja odluka, koliko je to uopšte moguće, stvari malo dovesti u red.

"Prema onome što smo mi informisani to znači da će oni koji izađu iz centra više neće moći ući nazad. Dakle da nema prihvata novih migranata u Biru", izjavio je Edin Moranjkić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.

U hali je 28-godišnji Bašir iz Afganistana. Priča da unutra nema hrane ali ni dovoljno prostora. Cilj mu je da se dokopa Evrope i neće odustati iako su ga, do sada, tri puta vraćali. Kaže da se u Biru još može uži ali da je pojačana kontrola kretanja.

"Kada želimo izaći napolje stojimo u redovima, i jedan po jedan izlazimo, i odlazimo do obližnjeg marketa. To nam predstavlja problem, kao i to što se ne možemo kretati po gradu", ističe Bašir Afga, migrant iz Avganistana.

Iz UN-a je stigao apel vlastima u Krajini da ne ograničavaju slobodu kretanja migranata. Oni smatraju da to, i njihovo zadržavanje u halama, može da dovede do stresa, anksioznosti i straha, a time i do povećanje tenzija koje mogu prerasti u nasilje. U Bihaću se nadaju da do toga neće doći i da će se, konačno, institucije sa nivoa BiH konačno ozbiljnije uključiti u rješenje problema u kantonu u kome boravi više od pet hiljada migranata.

"Rješenje je ono što smo mi uputili kao zahtjev našim državnim institucijama i Evropskoj komisiji u BiH je otvaranje centara na ruti kroz BiH u drugim gradovima BiH kako bi se smanjio pritisak na USK i na neki način upravljanje svih aktera koji su u procesu migrantkse krize da se donese strategija na nivou države", smatra Moranjkić.

Kamp Vučjak ostaje jedini prihvatni centar za migrante koji, od danas, dođu u Bihać. U ''Borićima'' i ''Sedri'' su smještene porodice, ''Bira'' ima zabranu i svi će morati u, ionako pretrpan i neuslovan, Vučjak. Bišćani kažu - prevršilo je svaku mjeru.

Gradske vlasti predložile su novu lokaciju za smještaj u srpskom selu Lipa kod Bosanskog Petrovca ali se tamo bune protiv takve odluke. Vlasnicima hala u kojima su migranti sada smješteni ne preostaje ništa drugo nego da čekaju da ih neko negdje prebaci jer su ugovori o njihovom smještaju istekli. Kada bi to moglo da se desi, i gdje sa tolikim ljudima, zasad niko ne ztna. Možda nešto bude jasnije u ponedjeljak kada u Bihać dolaze predstavnici EU koji će, o svemu, da razgovaraju sa gradskim i kantonalnim vlastima.