Iz Republike Srpske stižu upozorenja, da bi uskoro moglo doći do eskalacije migrantske krize u BiH. Kriza će potrajati nekoliko godina, jer većina migranata dolazi iz zemalja u kojima nema ratnih sukoba, stoji u izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o stanju bezbjednosti, koji će se naći i pred narodnim poslanicima na narednoj sjednici Parlamenta Srpske.

Prošle godine, u Republici Srpskoj pronađeno je više od 4.500 hiljade migranta koji su ilegalno prešli granicu BiH. Više od 70 odsto ih nije imalo nikakve dokumente, a prema njihovim izjavama dolaze iz 35 zemalja.

"U izvještajnom periodu (2018. godina i prva četiri mjeseca 2019. godine) osim uznemirenja građana u mjestima u kojima se pojavljuju migranti na području Republike Srpske, zabilježeni su pojedinačni slučajevi u kojima se migranti pojavljuju kao izvršioci imovinskih krivičnih djela (razbojništvo, teška krađa, krađa, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i drugo)", stoji u izvještaju MUP-a Srpske o stanju bezbjednosti.

Prošle godine Služba za poslove sa strancima BiH evidentirala je oko 24.000 nezakonitih migranata, a za samo prva četiri mjeseca ove godine, još skoro njih 7.000. Međutim, stvaran broj daleko je veći, stoji u izvještaju.

"Spor proces identifikacije ilegalnih migranata se negativno odražava na procesuiranje migranata koji su izvršioci krivičnih djela, jer tužilaštva izbjegavaju procesuirati izvršioce krivičnih djela kojima nije utvrđen identitet. Ono što posebno zabrinjava je pitanje koliko se bezbjednosno interesantnih lica nalazi među migrantima", navodi se u izvještaju.

Da među migrantima ima bezbjednosno interesantnih lica, smatraju i stručnjaci za bezbjednost. Oni na nivou vlasti koji su najogovorniji za migrantsku krizu u BiH, nisu ništa preduzimali, nego su gurali glavu u pijesak, kaže Slobodan Žubljanin.

"Stanje u BiH poprima elemente ozbiljnih problema sa najavom da kažem i težih situacija. Očito da je da nema državne brige o problemu sa migratntima. Očito je da jo to sve prepušteno i da je palo na leđa lokalnih vlasti. Najočitiji primjer za to je Unsko-sanski kanton u kojem to poprima razmjere katastrofe", kaže Slobodan Župljanin, stučnjak za bezbjednosti.

U Unsko-sanski kanton dnevno stiže i do 100 migranta. MUP kantona svakodnevno bilježi krivična djela koja su počinili migranti, a u posljednjih dana izbilo je i nekoliko tuča. Najveća tuča, u kojoj je učestvovalo 100 migranta dogodila se u srijedu u prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši. Tada su migranti nasrnuli na policajce, bacajući na njih šipke i kamenje.