Migranti naviru, a jedan policajac pokriva 34 km granice

Policija u Istočnom Sarajevu u dva dana pronašla je 47 migranata na teritoriji Sokoca i Pala. Jedna grupa pješke se zaputila od Han Pjeska prema Sarajevu, a druga je autobusom htjela da se prebaci od Goražda do Sarajeva.

Kako saznaje ATV, uredno su kupili karte, ali je policiji dojavljeno da se nalaze u autobusu.



“Sinoć oko 18 časova, na području opštine Sokolac, policijski službenici pronašli su grupu od 26 migranata, zatim su jutros oko osam časova, na području Pala kontrolisali i zaustavili autobus u kome se nalazilo 21 lice“, kaže Vesna Stokanović, portparol PU Istočno Sarajevo.

Zelena granica je najranjivija linija sa kojom ne mogu da se izbore u Graničnoj policiji BiH. Migranti koriste baš tu zelenu liniju da ilegalno ulaze u BiH. Direktor Granične policije zahvaljuje se MUP-u RS na pomoći. Kaže da, iako su danas primili stotinu novih kadeta, i dalje jedan pripadnik Granične policije pokriva 34 kilometra granice.

"To nije dovoljno da pričamo o ozbiljnijem nadzoru granične linije i moram naglasiti da po preuzimanju ove agencijske službe upravo smo to apostrofirali i govorili smo: 'Ne dao Bog da nam dođe migranska kriza, pokazaće se koliko smo ranjivi u ovom dijelu nadzora zelene granice", i, evo, sad smo dočekali tu situaciju“, kaže Zoran Galić, direktor Granične policije BiH.

Podaci koje je saopštio ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić da je u BiH ušlo 12 hiljada i izašlo devet hiljada migranata, za Galića su diskutabilni. Nije iznio tačne podatke, ali kaže da migranata u BiH ima mnogo više i da ih je izašlo mnogo manje. Sa Mektićem, za kojeg je migrantska kriza prošlost, ne slaže se ni Mijo Krešić, njegov zamjenik.

“Ja imam svoj stav i on se razlikuje u dobroj mjeri od ovoga svega. Ja mislim da će izazov migracije trajati dugo i da on nije ni blizu pri kraju i da će BiH u jednom trenutku, a već je postala hot spot za značajan dio ilegalnih migranata, i to je pitanje kojim ćemo se moarti baviti“, kaže Mijo Krešić, zamjenik ministra bezbjednosti BiH.

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo, pronađene migrante danas su predali Službi za poslove sa strancima. Nadležni su ih evidentirali i preuzeli pod svoju kontrolu.