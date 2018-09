Migranti nadiru, a Ministarstvo odbrane protiv ideje da vojska čuva granice

Migranti i dalje nadiru u Republiku Srpsku, u proteklih 24 sata pronađeno ih je 30. Na području Policijske uprave Doboj pronađeni su migranti iz Egipta i Sirije.

Posla je jutros imala i policija u Gradišci, gdje je 12 migranata predato Jedinici Granične policije. Najviše ih je, ipak, bilo u centru Bijeljine, gdje je inspektorima za strance predato 15 migranata na dalje postupanje. U Gradskoj upravi Bijeljina se nadaju da će uskoro riješiti problem ilegalnih migranata.

"I Vlada Republike Srpske i Gradska uprava u Bijeljini je kontaktirana od strane nekoliko dimplomatskih misija ovih zemalja odakle dolaze migranti. Tu smo prvenstveno bili u kontaktu sa Ambasadom Indije, koja je odmah ponudila da svoje državljane koji se zateknu na teritoriji Republike Srpske, vrati o svom trošku", kaže Miloš Stevanović, gradski menadžer Bijeljine.

Ideju Ministarstva bezbjednosti da se nadiranje ilegalnih migranata u BiH spriječi intervenisanjem Oružanih snaga na granicama, nije podržalo Ministarstvo odbrane, potvrdio je ATV-u Dragan Mektić. Od Ministarstva odbrane je tražio da predlože izmjene Zakona o odbrani, ali i pored saglasnosti Predsjedništva BiH, nije urađeno ništa da se vojnicima omogući izlazak na granice.

"Mi smo se u Predsjedništvu dogovorili da otvorimo proceduru upotrebe Oružanih snaga na granici i u slučaju da situacija eskalira da ih upotrijebimo. Međutim, Ministarstvo odbrane nije dalo saglasnost, ja ću o tome obavijestiti Predsjedništvo i ja ih ne mogu natjerati. Predsjedništvo je vrhovni komandant", kaže Dragan Mektić, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine.

Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane odgovara da će tu ideju podržati tek na zahtjev Predsjedništva BiH. Za sada, u Ministarstvu odbrane ne vide razlog da čuvanje bh. granica bude u nadležnosti Oružanih snaga.

"Praksa nijedne zemlje nije da vojska čuva granice. Ima granična policija, ima policija. Ja opet ne mogu da govorim da li će doći do izmjene zakona, ako dođe do izmjene zakona, imaćemo zakonsku obavezu u skladu sa zakonom da vojska izađe na granice", kaže Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane BiH.

Dušanka Majkić, dugogodišnji član Komisije za odbranu i bezbjednost kaže da je evidentno da BiH nema usaglašen plan da se izbori sa migrantskom krizom. Oružane snage bi, tvrdi, na granice BiH mogle da izađu tek po konstituisanju nove vlasti.

"To nije samo potez Ministarstva odbrane, to je potez Savjeta ministara, takva odluka se morala donijeti u Savjetu ministara da se ide na to. To znači da postojeća vlast nije u stanju ništa da dovede do kraja, ostavlja zemlju u totalnoj agoniji do poslije završetka izbora i konstituisanja vlasti", kaže Dušanka Majkić, član Komisije za bezbjednsot Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U BiH je od početka godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno više od 13 hiljada ilegalnih migranata. Najviše ih je iz Pakistana, Sirije, Irana, Avganistana i Iraka.