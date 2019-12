Migrante sele sa Vučjaka

Privremeni je bio šest mjeseci, a sutra od 11 časova više neće da postoji. Migranti će oko 11 časova krenuti prema Sarajevu i Mostaru, u prihvatne centre Ušivak i Salakovac. Akcija izmještanja odvijaće se u tri faze, prvo priprema a onda premještanje.

"Ovakav raspored smo dogovorili jer nam je svima potrebno vrijeme da se dobro pripremimo i tehnički i da odgovorimo ovim svim aspektima. Prije svega zbog bezbjednosti samih onih koji će provoditi to izmještanje i samih migranta", kaže premijer USK, Mustafa Ružnić.

Oronuli šatori sutra će biti sklopljeni a haos koji će ostati poslije odlaska migranata treba počistiti.

"Osjećaji su promjenjivi.. i tužni i sretni iz razloga što ovaj kamp ne zavrjeđuje da u njemu boravi toliko ljudi. Ne ispunjava nijedan od uslova da ljudi imaju sve što im je neophodno. Evo, drago mi je.. samo mi je želja da to sutra sve prođe onako kako treba. Da oni prihvate ovo što sam im rekao... Da se spakuju, spreme i da dostojanstveno napuste ovaj kamp", kaže Selam Midžić, sekretar Crvenog krsta Bihać.

Svi se nadaju da će tako da bude jer među migrantima ima i onih kojima ne odgovara prebacivanje dublje u teritoriju BiH. Kažu, uslovi u Vučjaku su loši ali im sada problem predstavlja to što će ih vratiti tamo odakle su jedva došli do Bihaća.

Migranti ne žele u Sarajevo

- Sarajevo je za mene veliki problem. Ljudi kažu, idemo u džunglu, šumu da spavamo ali nećemo u Sarajevo.

- Žele da nas premjeste u Sarajevo, ali tamo niko neće. Sarajevo je daleko od granice. Nećemo da ostanemo u Bosni i Hercegovini, kažu migranti

Informacije o premještanju nije prihvatila grupa migranata koja je juče krenula preko Plješevice do Hrvatske granice. U policiji očekuju da bi pojedinci i sutra mogli na planinu samo da bi izbjegli premještaj.

"Mislim da su određene informacije da bi mogli biti ponovo premješteni na drugu lokaciji u Bosni u Hercegovinu, došle do tih ljudi. Oni se ne žele na neki način udaljavati od blizine granice, a to je sve ovdje u području kantona BIhać, Cazin, Velika Kladuša. Jer je to njihov cilj, preći u zemlje zapadne Evrope", kaže Ale Šiljdedić, portparol MUP-a USK.

Dok jedni bježe, drugi bi radije na toplije i bezbjednije mjesto. Razmišljaju da prezime a onda kada vrijeme bude ljepše ponovo pokušaju da pređu u Hrvatsku.

"Mislim da je za nas sve bolje da nas premjeste u Sarajevo. Zato što je vrijeme hladno.. i tamo je bolje nego ovdje. Možemo tamo ostati dok se ne proljepša vrijeme", kaže izbjeglica iz Avganistana.

U Unsko-sanskom kantonu nisu baš optimistični. Kažu da to što se migranti sele iz Vučjaka ne znači ništa, jer u Bihać svakodnevno pristižu novi.

"Mi i dalje immo veliki broj migranata koji se ne nalaze niti u jednom registrovanom kampu koji imamo na području Unsko-sanskom kantona, nego se nalaze ili u privatnim ili u društvenim objektima na otvorenim prostorima u starim tvornicama koje nisu uslovne za boravak. Na kraju krajeva opasne su", kaže Šiljededić.

Dio migranata koji bude premješten u Ušivak, tu će ostati samo privremeno. U toku je priprema bivše kasarne Blažuj u opštini Ilidža.

