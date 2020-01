Mektić podržao smanjenje otpremnina političarima u BiH, a glasao protiv prijedloga

Nakon što juče nije prihvaćen prijedlog poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damira Arnauta da se maksimalne otpremnine parlamentarcima, ministrima i članovima Predsjedništva BiH smanje sa 35.000 na 10.000 KM Klix.ba došao je u posjed zapisnika o glasanju o ovom prijedlogu.

Naime, prijedlog je "pao" jer je 20 poslanika glasalo protiv, dok je 15 bilo "za" uz četiri suzdržana.

Poslanici Predstavničkog doma BiH ranije su istakli da nema razloga da ne podrže prijedlog njihovog Arnauta no čini se da to ipak nije tako.

Dragan Mektić iz SDS-a ranije je rekao da je to moralna inicijativa i da će je podržati no ipak nije održao riječ i to učinio.

Ni Branislav Borenović, predsjednik PDP-a i poslanik u PD PS BiH, takođe nije podržao ovaj prijedlog.

Izvor: Klix.ba

Zaposleni u institucijama BiH imaju pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini svojih šest ostvarenih neto plata isplaćenih u proteklih šest mjeseci ili šest prosječnih mjesečnih neto plata iz prethodne godine u BiH, ako je to za njega povoljnije, bez obzira na visinu ostvarene plate koju zaposleni ima.