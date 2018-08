Mektić: Ja neću nikome polagati račune

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić održao je danas konferenciju za novinare u Banjaluci.

Na pitanje da li je potpisao "crnu listu" nepoželjnih građana Rusije u BiH, Mektić tvrdi da nikakve liste nema, ali da postoji registar određenog broja stranaca koji imaju mjeru zabrane ulaska u zemlju.

"Nema spiska nikakvog. Nismo mi Amerika i Savjet bezbjednosti UN da mi pravimo crne liste i spiskove. I to da ćemo mi nešto morati Lavrovu. Šta će on uraditi? Pozvati nas negdje i reći: "Daj nam spiskove", ne znam uopšte kako je moguće da se to dogoti i izvede. Mi imamo osobe, imamo registar određenog broja stranaca koji ima određemi zabranu da uđe u BiH. Stranac koji ilegalno boravi u BiH i mi ga deportujemo uz rješenje depotracije mi mu donosimo zabranu od jedno do pet godina. Određen broj stranaca koji su ostali poslije ovo rata, koji su bili mudžahedini ili koji su radikalizovene, takve osobe smo proglasili kao prijetnje po nacionalnu bezbjednost BiH i donijeli im zabranu. Crne lise mi ne pravimo, a nismo ni u stanju da napravimo listu, ali nećemo mi ni morati da polažemo račune. Ja bar neću nikom polagati račune", rekao je Mektić.