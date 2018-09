Mektić: 1.500 migranata u BiH, MUP procjenjuje da ih samo u USK ima više

Od početka godine, u BiH registrovano je 14.969 migranata od kojih je 13.958 izrazilo namjeru za traženjem azila.

Trenutno ih u BiH ima oko hiljadu i po. Sve ovo saopštio je danas ministar bezbjednosti na konferenciji za novinare u Banjaluci. Dragan Mektić uvjerava i da se broj izbjeglica koji preko BiH idu ka zapadu - smanjuje.



"Sad se očekuje pad ulaska tih migranata i već se smanjuje taj broj tih migranata. Mi ćemo nastojati da što bolje štitimo granicu u tom istočnom dijelu dole, da što manji broj uđe, da ih što više odvratimo i spriječimo ulazak, jer će vjerovatno u jednom momentu to stati i onda da imamo što je moguće manji broj njih koji će se ovdje zadržati", istakao je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

U nekoliko navrata informacije Ministarstva bezbjednosti o broju migranata u BiH demantovali su iz Unsko-sanskog kantona gdje, mjesecima, upozoravaju da je samo u tom dijelu BiH, prema procjenama tamošnjeg MUP-a, oko dvije hiljade izbjeglica.

Protekle sedmice zabilježili su dolazak njih oko 100-nak dnevno, a jedne noći stigla je grupa od 300 ilegalnih migranata.

Dušanka Majkić, član Zajedničke Komisije za bezbjednost Parlamenta BiH poručuje da nije prvi put da Ministarstvo bezbjednosti ima loše procjene.

"Za Republiku Srpsku je važnije informacija ona koja dolazi od MUP RS, da od počtka 2018. godine samo na teritoriji RS otkriveno i privedeno više od 2.500 migranata koji potiču iz 22 zemlje. Dakle, evidentno je da migranti ne biraju način prelaska, a da BiH kao zemlja pokazala da je nespremna da se tome suprostavi", istakla je Dušanka Majkić.

Sa ne ide baš sve po planu Ministarstva bezbjednosti pokazuje i trenutna situacija u hadžićkoj kasarni Ušivak koja je određena za prijem migranata prije nekoliko mjeseci, ali taj prostor i dalje zjapi prazan.

Mektić je to danas objasnio tehničkim problemima. I bivše hale kladuškog "Agrokomerca" su prazne, iako je i to dogovoreno mjesto za smještaj. Ministar bezbjednosti kaže da tamo postoji problem sa priključkom vode i za to je optužio lokalne vlasti. Migrantska ruta za ulaz u BiH već neko vrijeme je ista - najviše ih, i dalje, dolazi preko Bijeljine, Višegrada i Zvornika.