Marković: Rezultati rada Fipa nisu zadovoljavajući

Vršilac dužnosti direktora Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (Fipa) Milica Marković ocijenila je da rezultati rada agencije u proteklom periodu nisu zadovoljavajući, ali da se o efektivnosti Fipe može razgovarati.

"Kada sam došla, uvjerila sam se da nije tačno to šta je prethodni direktor govorio, da je Fipa postigla investicije vrijedne između 800 i 900 miliona KM na osnovu projekata koji su finansirani. To se nigdje nije moglo pronaći, tako da mislim da je to više bilo njegovo hvalisanje", rekla je Markovićeva za Glas Srpske.

Markovićeva je navela da joj je zadatak da posloži stvari na svoja mjesta, počevši od normativa, sistematizacije koja nije rađena desetak godina, pa sve do drugih akata.

"Potrebno je napraviti reda, jer su sve to preduslovi da se postignu bolji rezultati rada. Ne krijem da sam i kao poslanik SNSD-a uvijek bila za priču da je o svim agencijama koje nisu opravdale svoje postojanje u smislu namjenskog korištenja sredstava potrebno razmišljati da li treba da postoje ili ne. Što se tiče ove agencije, ima prostora da ispuni zadatke koji su joj dati", rekla je Markovićeva.

Prema njenim riječima, Fipa je jedna kocka u mozaiku koja treba da doprinese razvoju sfere za koju je zadužena, ali je put do cilja dug.