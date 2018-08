Mali bezbjednosni i obavještajni puč u BiH

Generalni sekretar Službe predsjednika Srpske Siniša Karan naveo je da je u slučaju zabrane ulaska ruskom književniku Zaharu Prilepinu riječ o malom bezbjednosnom i obavještajnom puču u BiH, te da je Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH svojim postupanjem izašla iz zakonom određenih nadležnosti, čime ruši ustavni poredak BiH i stvara pravnu nesigurnost.

Karan, koji je i profesor ustavnog prava, naglašava da se OBA na ovaj način direktno upliće u vođenje spoljne politike BiH i određuje građani koje države su prijatelji, a koji nisu.

"Da je BiH iole ozbiljna zemlja, to bi bio alarm za sve institucije da se hitno sastanu i riješe to pitanje. One nisu adekvatno reagovale na ovaj slučaj i ne reaguju ni sada. One su ovdje pale na ispitu i ne postoje", rekao je Karan večeras za Radio-televiziju Republike Srpske.

On je rekao da problem predstavlja i nedostatak parlamentarnog nadzora te agencije, kao i da se može posumnjati da je OBA počela djelovati samostalno zabranom ulaska Prilepinu, što je, vjerovatno, urađeno uz uticaj političkog Sarajeva i usmjereno prema Srpskoj.

"OBA je dužna da kada razmjenjuje podatke dostavi te obavještajne informacije svim institucijama, uključujući i one Republike Srpske. Nikada takve informacije institucijama Srpske nije dostavila!", naglasio je Karan.

Prema njegovim riječima, veoma je ozbiljan problem u svakoj zemlji čije bezbjednosne institucije prekrše svoje nadležnosti.

"Kada to uradi obavještajni sektor, onda je to najozbiljniji problem. OBA je postupanjem u ovom slučaju izašla iz striktno ustavom i zakonom određenih nadležnosti i pokazala otvoreno da institucije BiH ne funkcionišu. Da li zato što ne znaju kakva je njihova uloga kada je riječ o kontroli i nadzoru obavještajnog sektora ili zato što to neće?", pita Karan, koji je i u vezi sa tim kritikovao predstavnike Republike Srpske u Predsjedništvu BiH i Savjetu ministara.

On napominje da za slučaj Prilepin, osim OBA, direktnu političku odgovornost snosi Savjet ministara, ali i Predsjedništvo BiH.

Karan je naglasio da upravo Savjet ministara i Predsjedništvo BiH moraju kontrolisati i nadzirati OBA i trebalo je da nakon njenog postupanja u slučaju Prilepin pretresu njen ukupan rad i sve predmete, ali su, nažalost, stali u odbranu obavještajnog sektora.

"OBA je u ovom slučaju sama sebi dala nadležnosti koje imaju druge institucije, a to su, između ostalog, Sud i Tužilaštvo BiH. OBA nije ta koja će donositi mjere zabrane, pa i one ulaska u BiH strancima, već to rade sudski i drugi organi. OBA je po zakonu dužna samo da štiti ustavni poredak BiH, kao i od bezbjednosnih prijetnji direktno vezanih za taj poredak i teritorijalni integritet i suverenitet", objasnio je Karan i dodao da je Granična policija BiH nezakonito djelovala, postupivši po operativnim saznanjima OBA.

On je poručio da bi ministar bezbjednosti Dragan Mektić trebalo da zna da Savjet ministara treba da kontroliše i nadzire OBA, ali da nije stekao takav utisak.

Ruskom piscu Zaharu Prilepinu, koji je trebalo da učestvuje na književnoj večeri u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Srpske u Banjaluci, 23. avgusta je zabranjen ulazak u BiH.

U obrazloženju rješenja o zabrani, koje je u posjedu Srne, navodi se da je njegovo prisustvo na teritoriji BiH prijetnja bezbjednosti BiH, javnom poretku ili međunarodnim odnosima BiH, a ovu naredbu je 26. marta donijela OBA BiH.