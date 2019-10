Majkić: Zvizdiću i SDA važni samo mostovi koji ne vode ka Srbima

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić izjavila je da su predsjedavajućem Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denisu Zvizdiću i SDA, stranci iz koje dolazi, važni samo mostovi koji ne vode ka Srbima i Srbiji.

"Mediji su izvijestili kako je Zvizdić, prvi čovjek zakonodavne i izvršne vlasti BiH, izjavio kako je most Svilaj na rijeci Savi, koji se tek nalazi u fazi izgradnje, jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u BiH, te kako se očekuje da će on biti završen do kraja ove godine", navela je Majkićeva.

Ona je u izjavi za Srnu konstatovala da Zvizdić, koji je istovremeno i predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, nije ni spomenuo most "Bratoljub" na Drini, koji povezuje Bratunac u Republici Srpskoj i LJuboviju u Srbiji, koji je završen 2017. godine.

"Potpuno mu je beznačajan i ne spominje ga", rekla je Majkićeva, podsjećajući da je izgradnju mosta "Bratoljub" i pristupnog puta u cijelosti platila Srbija.

Ona je istakla da je most "Bratoljub" umjesto da služi prometu ljudi i robe sa obje strane Drine zatvoren jer čeka odluku Savjeta ministara u tehničkom mandatu o odobravanju 3,5 miliona KM za izgradnju graničnog prelaza.

"Nikome se u Savjetu ministara ne žuri, ni Zvizdiću, ni srpskim ministrima koji tamo sjede", dodala je Majkićeva.

Ističući da su Zvizdiću i njegovoj SDA važni jedino mostovi koji ne vode ka Srbima i Srbiji, Majkićeva je upitala kako objasniti potpunu indolentnost srpskih ministara u Savjetu ministara u tehničkom mandatu koji omogućavaju da agonija u vezi sa mostom "Bratoljub" traje već dvije godine.

"Do kada, ne zna se", zaključila je Majkićeva.