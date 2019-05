Majkić: Zloupotrijebljen zaključak Predsjedništva BiH

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić ocijenila je danas da su Savjet ministara u tehničkom mandatu i Ministarstvo bezbjednosti zloupotrijebili zaključak Predsjedništva BiH i svjesno isključili MUP Republike Srpske iz planiranja rješavanja migrantske krize, iako su to nadležnosti koje mu po zakonu pripadaju.



"Umjesto da Savjet ministara i Ministarstvo bezbjednosti postupe po zaključku Predsjedništva BiH od 17. aprila, kojim je zadužen Savjet ministara da u roku od sedam dana dostavi detaljan plan djelovanje nadležnih entitetskih i institucija BiH u cilju sprečavanja povećanog priliva migranata u BiH, urađeno je potpuno suprotno", izjavila je Majkićeva Srni.

Ona je istakla da je, umjesto detaljnih planova nadležnim entitetskim i institucijama BiH, Ministarstvo bezbjednosti u tehničkom mandatu izradilo Prijedlog sporazuma o pružanju pomoći entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i operativnoj saradnji u nadzoru granice, fokusirajući se isključivo na istočnu granicu BiH i to bez ikakvih konsultacija sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova.

Majkićeva je navela da je suštinski problem u tome što taj sporazum predviđa da ga usvoji i potpišu sve policijske agencije u BiH - obje entitetske, 10 kantonalnih i policija Brčko distrikta.

Majkićeva je pojasnila da to znači da bi se moglo dogoditi da policajac iz recimo Kantona Sarajevo, u graničnom pojasu od 10 kilometara, a to može biti i kružni tok u Bijeljini, primjenjuje policijska ovlaštenja na teritoriji Republike Srpske, a u skladu sa zakonima Republike Srpske i BiH, to pravo imaju samo MUP Srpske, Granična policija i Agencija za istrage i zaštitu BiH.

Ona je podsjetila da je MUP Republike Srpske ranije zaključio sporazum o pružanju pomoći u nadzoru granice sa Graničnom policijom BiH, te dodala da je po tom osnovu više od 80 policajaca Srpske angažovano na pružanju pomoći ovoj policijskoj agenciji.

"U više navrata predstavnici MUP-a Republike Srpske iskazivali su spremnost na dalju saradnju u rješavanju problema ilegalnih migracija, pa samim tim se potezi Ministarstva bezbjednosti ne mogu ničim opravdati", zaključila je Majkićeva.