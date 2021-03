Majkić: Turkovićeva sprovodi spoljnu politiku SDA

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić rekla je za Srnu da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković zadužena da sprovodi spoljnu politiku Predsjedništva BiH, a ne spoljnu politiku SDA - što ona neprestano čini.

- Simptomatično je da Turkovićeva kaže da Ruska Federacija neće diktirati hoće li BiH u NATO, nego da o tome odlučuju građani i institucije. Podsjećamo Turkovićevu da je Republika Srpska protiv integrisanja u bilo koji savez, pa i u Nato, o čemu je još 2017. usvojena Rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti - rekla je Majkićeva povodom reagovanja Turkovićeve na saopštenje Ambasade Rusije u BiH.

Ona je istakla da je Nato put BiH redefinisan u decembru 2019. godine potpisivanjem Programa reformi koji donedavni put u Nato integracije mijenja u saradnju sa Nato savezom.

Ključna stvar u tom dokumentu, rekla je Majkićeva, jeste da se umjesto dosadašnjeg eksplicitnog puta u Nato, sada taj put ne prejudicira, pa bi za svaku eventualnu novu odluku trebala saglasnost Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine BiH.

- Potpuno je jasno da Turkovićeva smatra da je dobro i poželjno uplitanje svih zapadnih zemalja u spoljnu politiku BiH u pitanja o vojnom savezu, a potpuno su neprihvatljivi stavovi Rusije o tako značajnim pitanjima kao što je put BiH u Nato - istakla je Majkićeva.

Prema njenim riječima, to nije moguće, a ni realno i to bi Turkovićeva morala da zna.

Osvrćući se na tvrdnje člana Predsjedništva BiH Željka Komšića da su stavovi Ambasade Rusije u BiH, odnosno Ruske Federacije, "prikrivena prijetnja" Natou i BiH, Majkićeva je rekla da je sramotno to što tvrdi drugi bošnjački član Predsjedništva BiH.

- Za očekivati je da će onaj koji govori u ime bošnjačkog naroda tako nešto reći. To je podrška politici Izetbegovića i SDA, a ne politici Hrvata, bez obzira što Hrvati prihvataju da BiH treba da ide u Nato - napomenula je Majkićeva.

Ma šta Komšić rekao, istakla je Majkićeva, ne mogu na Rusiju računati samo kada im treba nešto, nego na nju moraju računati zato što je to svjetska sila.

- Kao što se pitaju drugi, tako će se pitati i Rusija, bez obzira šta Komšić tvrdio o tome - rekla je Majkićeva.

Ruska Ambasada u BiH saopštila je juče da je smisao postojanja NATO-a, koji se pretvorio u geopolitički projekt Zapada, borba protiv Rusije, te da će u slučaju praktičnog približavanja BiH i Alijanse reagovati na taj neprijateljski korak.

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković istakla je da "Ruska Federacija neće diktirati hoće li BiH u NATO" nego da o putu BiH u taj savez odlučuju građani i institucije BiH.

Komšić smatra da je to geopolitička igra Rusije koja "ima za cilj da se zaustavi širenje NATO-a u Evropi". To nije, smatra on, samo poruka BiH, nego i njenim "saveznicima u okviru NATO-a kao što su SAD, Velika Britanija, Kanada, Njemačka i drugi", a "politički govor koji obiluje uvijenim prijetnjama sigurno nije prihvatljiv ni njima, a ni ljudima u BiH".