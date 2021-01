Majkić o migrantima u Republici Srpskoj: E neće!

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razgovarali su danas s ministrom bezbjednosti BiH Selmom Cikotićem o bezbjednosnim izazovima i prioritetima u radu nakon čega je organizovana pres-konferencija.

Cikotić je po završetku sastanka izjavio kako je urađen pregled najvažnijih aktivnosti o radu Ministarstva bezbjednosti na rješavanju bezbjednosnih izazova i prijetnji za BiH. Naglasio je kako je težište tog izvještaja bilo vezano za migrantsku krizu.

Javnosti se obratila i Dušanka Majkić iz Komisije za odbranu i bezbjednost BiH te navela da svi trebaju biti odgovorni kako bi se riješila migrantska kriza na prostoru zemlje BiH.

“Kad nekom kažete da od 2015. tragate za odgovorom, sljedeće pitanje bi bilo ko je kriv? Ne vrijedi više gubiti vrijeme na to. Komisija bi trebalo biti odgovorna ali i odgovornost je Parlamenta i svih institucija u BiH da bi se riješilo pitanje migrantske krize. Kako je moguće da ništa ne činimo te da iako ti ljudi povrijede tri zakona kada uđu u BiH, mi ništa ne činimo da se oni vrate u svoju zemlju. Jesmo li upotrijebili svo znanje da bi se s tim problemom izborili? Nijedno iskustvo iz evropskih zemalja nas nije naučilo. BiH nije zemlja Evropske unije, ali jeste Grčka i zašto je u Grčkoj na dva ostrva takvo stanje kakvo jeste, zašto EU ne čini ništa i negovori o tome što čini ovdje u BiH“, komentarisala je Majkić te dodala:

“Nepoštovanje zemlje se prikazuje se i po tome što EU ne razgovara sa BiH; ona razgovara sa međunarodnim organizacijama za koje ne znamo ni koliko para dobijaju ni na što ih troše. Sve to zahtijeva da se uozbilji. Ovo je bio pokušaj da napravimo komunikaciju koja je do sada nedostajala”.

Nakon njihovog izlaganja uslijedila su pitanja novinara.

Majkić su novinari upitali da s obzirom na to da je u svome izlaganju rekla da saradnju treba unaprijedi, znači li to da bi mogli imati kampove i u Republici Srpskoj, ona je izjavila da to ne znači.

“Nije rješnje proširiti migrante na BiH nego ih vraćati kući. Tačno se zna gdje je kvaka 22, odnosno ko je taj ko nije zaintereovan da se oni vrate. Tri zakona oni povređuju kada dođu u BiH. Potpisan je ugovor s Pakistanom, pa kad će to stupiti na snagu? Ovdje se svjesno koči. Nije cilj riješiti migrantsku krizu nego rasporediti na cijelu BiH – e neće! Do sad je to bilo ‘pa to su turisti’ i šta se to desilo u savjesti da od turista postadoše problem u ovoj zemlji. Ovo je ozbiljno pitanje koje može da naškodi svima“, istakla je Majkić.

(N1)