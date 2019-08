Majkić: Godišnji plan neće biti upućen u Brisel

BiH neće poslati Godišnji nacionalni plan u Brisel, tvrdi član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH Dušanka Majkić.

Ona je naglasila da to neće biti učinjeno jer se mora nastaviti usklađivanje stavova i interesa svih nivoa vlasti, kako piše u principima za formiranje vlasti na nivou BiH koje su potpisali lideri SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a BiH Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović.

"Nigdje ne piše da će ANP biti upućen, što znači da to neće biti urađeno", rekla je Majkićeva za Glas Srpske.

Prema njenim riječima, nastavljaju se integracioni procesi u skladu sa Ustavom i zakonima, usklađujući stavove i interese svih.

"Srpska je nivo vlasti i poznat je njen stav o tome. Јesmo za odnose sa NATO-om, jesmo za održavanje svjetskog mira i da vojnici iz BiH budu uključeni u to, ali u skladu sa relevantnim odlukama", rekla je Majkićeva, koja je član SNSD-a.

Spoljnu politiku, dodala je ona, vodi Predsjedništvo BiH, a ne neka komisija koja je formirana kao radno tijelo Savjeta ministara.

"Mora biti postignut konsenzus u Predsjedništvu kade je riječ o odbrani", rekla je Majkićeva i dodala da je Srpska ispoštovala u dogovoru stavove iz Rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.

Majkićeva kaže i da je ANP toliko loše napisan da bi se morao ponovo pisati.

"To je napisala grupa ljudi koja nema ni težinu da brani to pred NATO-om, a kamoli da šalje konačan materijal, što je vezano za spoljne poslove, a nije ni nadležna za to", naglasila je Majkićeva.