Lukač: SDA pokušava svoje propuste fakturisati drugima

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je Srni da su pokušaji SDA da donese nekakve zaključke koji bi optužili zvaničnike Srpske za migrantsku krizu u BiH samo pokušaji fakturisanja svoje višegodišnje nesposobnosti i promašaja da se nose sa teretom ove krize.

"Ali, zašto za svoju nesposobnost ne optužiti Republiku Srpsku kada je tako najlakše izbjeći odgovornost pred svojim građanima i glasačima jer izbori neminovno dolaze", rekao je Lukač.

Lukač je istakao da je SDA do danas naplatila desetine miliona evra za rješavanje migrantske krize od kojih su najmanje koristi imali upravo migranti i lokalne zajednice koje najviše podnose teret i da bi zato SDA mogla na svom kolegiju da donese zaključak da bi kontrolni organi trebalo da provjere gdje su završili ti milioni uloženi od EU kada već nisu stigli do onih kojima su namijenjeni.

Međutim, naveo je Lukač, takav zaključak SDA bi doveo kontrolne organe vjerovatno do njihovih pojedinih članova koji su imali pristup tim fondovima.

Lukač je istakao da je SDA na sjednici kolegijuma nakon više godina došla do epohalnih otkrića u vezi sa migrantskom krizom tako da su zaključili da je potrebno nešto hitno uraditi u vezi s tom krizom koja im se više godina odvija ispred nosa, i to dok su upravo oni na vlasti i odgovorni za bezbjednost svojih građana za koje do sada nisu ništa konkretno uradili da bi ih zaštitili zaštitili od uznemiravanja i činjenja krivičnih djela i prekršaja od migranata i napada na imovinu građana na teritoriji FBiH.

Posebno, naglasio je Lukač, nisu uradili ništa na zaštiti građana Unsko-sanskog kantona koji su već godinama prepušteni sami sebi i izloženi raznim napadima na imovinu i bezbjednost svojih građana.

"SDA je takođe zaključila da su Republika Srpska i njeno rukovodstvo krivi za migrantsku krizu u BiH, a naročito zbog toga što efikasno štite svoju teritoriju i građane i ne dozvoljavaju na svojoj teritoriji kampove i svakodnevne probleme koje vidimo u FBiH", rekao je Lukač.

"Kriva je zbog toga i policija Republike Srpske koja svakodnevno predano radi na terenu da bi stavili pod kontrolu svakog migranta koji se pojavi na teritoriji Srpske i ne dozvoli im da prave krivična djela i naruše miran život i bezbjednost građana Reppublike Srpske. A, naročito im smetam ja kao ministar unutrašnjih poslova koji je odgovoran za bezbjednost građana i zbog toga pozivaju Tužilaštvo BiH da pokrenu postupak protiv mene jer efikasno sa policijom štitim građane Srpske. Nikako im nije jasno kako je to moguće dok istovremeno u FBiH kriza eskalira iz dana u dan", rekao je Lukač.

Prema njegovim riječima, kada je zvanično rukovodstvo Republike Srpske upozoravalo godinama unazad da će BiH biti ugrožena od migranata, istovremeno su iz Sarajeva stizali odgovori da su to gluposti i da migraniti nikada neće krenuti kroz bosanske planine za Evropu.

"Kada su zvaničnici Republike Srpske zauzeli stav da neće kampove i nelegalne migrante na svojoj teritoriji kao ni novac od EU da bi ih zadržali u BiH, istovremeno je SDA sve to prihvatila i do danas naplatila desetine milona evra od kojih su najmanje koristi imali upravo migranti i lokalne zajednice koje najviše podnose teret migrantske krize", naglasio je Lukač.

Najbolji primjer za to su, dodao je on, Bihać i Velika Kladuša koji se sami mjesecima bore sa migrantima koji su ih bukvalno okupirali, a građani ne vide nikakvu korist od miliona evra koji su uloženi u njihovu bezbjednost i kontrolu nelegalnih migracija na teritoriji BiH.

"SDA je mogla na svom kolegiju da donese zaključak da bi kontrolni organi trebalo da provjere gdje su završili milioni evra uloženi od EU kada već nisu stigli do onih kojima su namijenjeni, jer se sjećamo izjava gradonačelnika Bihaća u vrijeme aktuelnog migrantskog kampa `Vučijak` da lokalna zajednica nema više sredstava da finansira taj kamp, a pomoć ne dolazi ni od koga", napomenuo je Lukač.

Ipak, naglasio je on, najbolje bi bilo zaključiti na kolegiju SDA da su za sve krivi zvaničnici i policija Republike Srpske koji ne dozvoljavaju migrantske kampove na svojoj teritoriji, koji neće novac od EU, koji stave pod kontrolu i proprate kretanje svakog migranta na svojoj teritoriji ne dozvoljavajući im da ugrožavaju građane i njihovu imovinu, koji poštuju Evropsku povelju o ljudskim pravima i slobodama i ne sprečavaju slobodno kretanje ljudi kuda god oni žele da idu.

"SDA zaključuje da je policija Republike Srpske kriva za migrantsku krizu u BiH, a naročito u Unsko-sanskom kantonu jer puštamo da migranti nesmetano dolaze preko teritorije Republike Srpske i pratimo ih u njihovom kretanju. Takođe zaključuju u SDA da autobusi sa migrantima dolaze u Srpsku, a onda idu u pravcu Bihaća, i to im omogućava policija Srpske. To jeste tačno, ali moram da ih podsjetim da ti autobusi puni migranata dolaze u Banjaluku iz Sarajeva i Tuzle, kao i drugih gradova Federacije, a koje prevoze prevoznici iz FBiH sa uredno plaćenim kartama", rekao je Lukač.

Ako žele da spriječe takav priliv migranata u Unsko-sanski kanton, Lukač im je predlažio da narede policiji Federacije da spriječe njihove prevoznike da ih voze i prodaju im karte.

"Ali, očigledno su bitniji potrošnja i materijalna korist od strane migranata nego bezbjednost građana u Unsko-sanskom kantonu", rekao je Lukač.

On je objasnio da, kada se takvi autobusi pojave u Republici Srpskoj, policija ih stavlja pod kontrolu, ali ih ne sprečava da nastave svoje kretanje u pravcu za koji su uredno kupili karte i žele nastaviti svoj put.

"Zbog toga traže i moje procesuiranje kao ministra unutrašnjih poslova Republici Srpskoj i ovom prilikom potvrđujem da sam spreman pojaviti se u bilo kom tužilaštvu u BiH i dati izjavu o aktivnostima i radu policije Republike Srpske u vezi s migrantskom krizom", naglasio je Lukač.

Lukač je potvrdio da će policija Republike Srpske nastaviti da upravlja migrantskom krizom na svojoj teritoriji u skladu sa smjernicama rukovodstva Srpske koje su se pokazale kao veoma efikasne za bezbjednost građana i njihove imovine na teritoriji Srpske.

SDA insistira da se teret migrantske krize rasporedi na cijelu teritoriju BiH, a ne samo na područja na kojima su Bošnjaci većina, te od SNSD-a i HDZ-a traži da "prestanu sa opstrukcijama u donošenju neophodnih odluka na nivou BiH, koje će omogućiti bolje upravljanje migrantskom krizom".

Nakon sjednice Kolegijuma SDA, iz ove stranke juče je zatraženo da Tužilaštvo BiH "odmah pokrene postupak protiv ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske /Dragana Lukača/ i drugih zvaničnika iz Srpske koji su javno priznali da pomažu migrantima u transportu prema Unsko-sanskom kantonu", ocijenivši to kao "krivično djelo".