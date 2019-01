Luka Brčko slabije poslovala zbog neuređenog plovnog puta Save

Luka Brčko je, u drugoj polovini 2018. imala 20 odsto manje prihoda nego za prvih šest mjeseci prošle godine. Kažu da su prihodi opali za petinu zbog neplovnosti Save u tom periodu. U rukovodstvu "Luke" ističu da bi sve bilo drugačije da je plovni put uređen.

Poslovanje preduzeća koje se, uglavnom, zasniva na pretovaru, praktično, zavisi od vodostaja i vremenskih uslova. Problem godinama pokušava da se riješi.

"Svi dosadašnji pokušaji da se to riješi od strane Evropske i Svjetske banke do sada nije nailazilo na razumijevanje.Pa, evo i sada smo ponovo u razgovorima Svjetske banke za kredit koji bi koristili za čišćenje plovnog puta rijeke Save. Međutim, to ide vrlo sporo", kaže Marinko Viljušić, direktor JP "Luka Brčko".

Nešto optimističniji je gradonačelnik Brčko Distrikta. Siniša Milić kaže da bi, tokom ove godine, trebalo da se obave pripremne radnje a 2020. i da se krene sa uređenjem plovnog puta. Podsjeća da je riječ o velikom projektu u koji su uključene zemlje u slivu Save i da bi Brčko distriktu trebalo da pripadne 13,7 miliona evra od kojih bi dio išao i za luku.

"Dio projekata iz ovog kredita, ne kredita, više granta, riječ je negdje oko 80 odsto grantovskih sredstava, bi bio utrošen i za revitalizaciju luke. Kada govorite o revitalizaciji Luke govorimo o projektu Svjetske banke koji je, evo, u pripremi i jedan projekat Evropske banke za obnovu i razvoj koji je BiH ratifikovala a koji je zastao pred institucijama Brčko distrikta koje su trebale da odobre subsidijarni ugovor. Taj problem još uvijek nije okončan", kaže Siniša Milić, gradonačelnik Distrikta Brčko.

Dok se u institucijama Distrikta bore oko odobravanja ugovora, za to vrijeme se u Luci Brčko bore za opstanak. Riješili su da prošire poslovanje. Pretovaraće i kontejnere sa robom koji će stizati iz luka Rijeka, Kopar i Ploče. Trenutno pregovaraju sa klijentima ali i sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH kako bi bilo omogućeno carinjenje te robe u Brčkom. Projekat uređenja plovnog puta Save je označen kao kapitalni jer bi trebalo da poveća plovnost rijeke u dužini 500 kilometara što bi trebalo da omogući brži transport robe, poboljša ekonomski razvoj regije ali i omogući zaštitu životne sredine.