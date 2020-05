Lokalni izbori 2020. odgođeni za 15. novembar

Lokalni izbori 2020. godine biće održani 15. novembra, umjesto 4. oktobra, to je današnja odluka Centralne izborne komisije BiH. Odluka o prolongiranju je donesena zbog, kako tamo kažu, finansijskih problema, tačnije, neusvajanja budžeta BiH u kome je trebalo da se nalazi i novac za održavanje izbora.

Podsjećaju iz CIK-a da su 7. maja donijeli odluku o raspisivanju lokalnih izbora u BiH za nedjelju, 4. oktobra, ali da je juče istekao rok predviđen Izbornim zakonom da se osigura novac za njihovo održavanje, što nije učinjeno.

“S obzirom da je navedeni rok istekao, a da novčana sredstva do danas nisu obezbjeđena, bili smo prinuđeni primjeniti odredbe, gdje je CIK ovlašten donijeti odluku o odgađanju izbora na osnovu činjenica koje ukazuju da izbore nije moguće sprovesti u skladu s Izbornim zakonom BiH”, kaže Vanja Bjelica Prutina, predsjednik CIK-a BiH.

Da je ta odluka nelegitimna, poručuje srpski član Predsjedništva BiH. Milorad Dodik kaže, sam CIK je nelegitiman, jer nije sprovedena procedura prilikom izbora njenih članova. Predsjednik SNSD-a tvrdi, toj stranci nije problem održavanje izbora i njima ne odgovara prolongiranje.

“Što se tiče novca za izbore, što oni ističu kao glavni problem vezano za Savjet ministara, mi smo spremni da glasamo i iz aranžmana privremenog finansiranja, a i na neki drugi način za obezbjeđivanje tih sredstava, ali očigledno je da u Savjetu ministara nema dovoljne većine da to izglasa i to nije SNSD. SNSD je spreman da glasa za to. Kada smo prije nekoliko dana govorili o tome, ja sam samo konstatovao da nema većine za to i da, naravno, SNSD to zna, ali očigledno da ambasador OSCE-a to ne zna koja se ovdje pristrasno ponaša, koja ovdje legalizuje nezakonite stvari”, kaže Dodik.

Izbori treba da budu održani, ali sve što se trenutno dešava u vezi sa Centralnom izbornom komisijom, dovodi u pitanje legitimitet ključne institucije koja treba da potvrdi valjanost izbora, poručuje predsjedavajući Savjeta ministara BiH. Zoran Tegeltija kaže, nije mu jasno zašto su neke političke partije, koje su glasale za izbor novih članova CIK-a, bile spremne da prekrše procedure.

"Vrlo je jasno da su prekršene procedure prilikom izbora novih članova CIK-a, kao jedna stvar, dok je druga stvar to što su izabrani ljudi kod kojih je u direktnom sukobu ono što su radili u prethodnom periodu sa pozicijom u samom CIK-u. Motivi za ovo, po meni, postoje neki kratkoročni motivi, a to su, prije svega, da se ne dese lokalni izbori ili da se dese što kasnije, jer oni koji su instalirali svoje ljude u CIK-u su svjesni neuspjeha koji će imati na lokalnim izborima. Drugi motiv je pokušaj da se na izbrima 2022. godine pokuša pomoći onima koji misle da mogu popraviti svoj izborni rezultat", kaže Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Nelegitimni sastav Centralne izborne komisije BiH donio je danas apsolutno neregularnu odluku, saglasan je i generalni sekretar SNSD-a. Luka Petrović kažu, u CIK-u se pozivaju na potpuno pogrešne članove zakona.

“Oni po Zakonu mogu da odlože izbore minimalno sedam, a maksimalno 30 dana od datoma predviđenom po Zakonu za održavanje izbora. Znači, bez obzira što se oni pozivaju na osluku o finansiranju, ta odluka nije njihova nadležnost, to je nadležnost institucija, ne samo BiH, već i entitetskih, lokalnih zajednica, kao i Brčko distrikta", kaže Luka Petrović, generalni sekretar SNSD-a.

Za to, poručuje Petrović, mora krivično da odgovara, jer datum koji su predvidjeli ne postoji u Zakonu i biće pokrenuta procedura, ne samo za njihovo razrješenje, već i za krivičnu odgovornost. Odluka o odgađanju lokalnih izbora u BiH nastavlja seriju nezakonitih radnji u izbornom procesu 2020. godine, poruka je gradonačelnika Banjaluke Igor Radojičić. Nakon nelegalnog izbora članova CIK-a, odluka o izborima za 4.10. raspisana bez obaveznog rokovnika, a sad odgoda za datum koji opet nema uporište u zakonu. BiH klizi u “Mostar”, napisao je Radojičić na svom Tviter profilu.