Ljekari stupili u štrajk

Sindikat doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona jutros je stupio u generalni štrajk u svim zdravstvenim ustanovama zbog nepoštovanja Kolektivnog ugovora, odnosno izostanka drugog povećanja plate koje je bilo dogovoreno još za novembar prošle godine.

Predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona Nedim Kurtagić rekao je da drugo povećanje plate nije uračunato ljekarima zaposlenim u Kantonalnoj bolnici "Dr Irfan Ljubijankić", Opštoj bolnici u Sanskom Mostu i Domu zdravlja u Bihaću, što je 70 odsto doktora koji rade na području kantona.

Kurtagić je naglasio da su u duhu sindikalne i kolegijalne solidarnosti, štrajk u potpunosti podržale kolege koje su dobile obećano drugo povećanje, prenose federalni mediji.

"Bili smo fleksibilni još kod pregovaranja i potpisivanja Kolektivnog ugovora. Na mjesec dana smo i zamrzli štrajk, ali sada ovo više nema smisla. Ne mogu reći da sam optimista, ali istrajaćemo u svojim zahtjevima", poručio je Kurtagić.

Kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne politike Nermina Ćemalović rekla je da je Vlada Unsko-sanskog kantona planirala sredstva za pomoć ovim zdravstvenim ustanovama, ali da do usvajanja budžeta ne mogu ništa konkretno uraditi.

"Mi smo sada u izuzetno teškoj situaciji jer do usvajanja budžeta ništa ne možemo uraditi. To će vjerovatno biti krajem marta i ja sam na to upozorila predstavnike Sindikata na jednom od sastanaka njihovog Upravnog odbora. Planirali smo novac za ovo u ovogodišnjem budžetu, ali smo do njegovog usvajanja nemoćni", kaže Ćemalovićeva.

Doktori medicine i stomatologije na području Unsko-sanskog kantona potvrdili su da se štrajk odvija u skladu sa Zakonom o štrajku, te da se poštuju odredbe Sporazuma o minimumu poslova za vrijeme generalnog štrajka.

Životno ugroženim pacijentima odmah se pruža neophodna medicinska pomoć.