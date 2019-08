"Deset mjeseci nakon izbora građani BiH i EU s pravom očekuju formiranje vlasti, kako bi ubrzali sprovođenje neophodnih reformi na evropskom putu. Lideri su 5. avgusta postavili tridesetodnevni rok. Oni moraju ispoštovati vlastitu posvećenost tom roku i ostati kredibilni", naveo je Han na svom "Tviter" nalogu.

#BiH: 10 months after the elections #BiH citizens and #EU are rightly expecting a formation of the government to advance on necessary reforms and the #EU path. Local leaders set a 30-day deadline on 5 August. They need to honour their own commitment to stay credible.

— Johannes Hahn (@JHahnEU) August 21, 2019