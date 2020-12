Lider HDZ-a traži brojanje glasova u Mostaru

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je zatražio da sve aktivnosti u vezi sa predstojećim izborima u Mostaru budu potpuno izmještene u taj grad da bi se izbjegle bilo kakve spekulacije.

Čović je rekao novinarima u Mostaru da je to zatražio na sastanku koji je prije dva on i predsjednik SDA Bakir Izetbegović održali sa ambasadorom SAD u BiH Erikom Nelsonom i šefom Delegacije EU u BiH Јohanom Satlerom.

On je naveo da se jedna od glavnih tema tog sastanka odnosila na izbore u Mostaru, o tome kako taj izborni proces napraviti što je moguće transparentnijim.

- Pozvali smo i njih i OEBS i Centralnu izbornu komisiju BiH, prema kojem imamo otklon u razmišljanju, da sve aktivnosti oko Mostara budu potpuno izmještene u Mostar, što znači do zadnjeg prebrojavanja glasova, kako onih koji dolaze od mobilnih timova, tako do onih koji stižu poštom, a kako bi izbjegli bilo kakve spekulacije - rekao je Čović.

Lider HDZ-a BiH kaže da Mostar ima dovoljno prostora i da su se on i Izetbegović saglasili o tome da bi otklonili bilo kakve analitike nakon izbora i da bi što prije mogli da implementiraju izborni rezultat.

Ključni dogovor tog sastanka, naveo Čović, odnosio se na to da on i Izetbegović, kao lideri dvije stranke koji su potpisali Sporazum u Mostaru, do sredine januara završe posao koji su preuzeli tim dokumentom.

- Zato je ovaj sastanak i bio prije 17. decembra, da bismo zajedno sa EU stavili u obavezu da do kraja juna imamo Izborni zakon BiH koji će riješiti sve dileme, koje su stalno problem i legitimnog predstavljanja i svih drugih presuda i da bi to onda bio motiv da dobijemo kandidatski status u julu - rekao je Čović.

Čović se danas u centrali HDZ-a BiH sastao sa potpredsjednikom Vlade Hrvatske i ministrom boraca Tomom Medvedom.

Lider HDZ-a BiH je rekao da osam dana pred izbore u Mostaru želi da pošalje jasnu poruku i ohrabri građane da u što većem broju izađu na izbore bez obzira na situaciju sa virusom korona da bi "Mostar bio ono što jeste, prvi svetionik multietničkog i svakog drugog ambijenta u BiH koji je nestao u većini drugih sredina".

Čović je izrazio nadu da će HDZ BiH na izborima, koji su zakazani za 20. decembar, osvojiti većinu u Gradskom vijeću Mostara i mjesto gradonačelnika.

Medved je naveo da će njegov današnji program u Mostaru biti usmjeren na radne sastanke sa boračkim udruženjima, na kojima će biti analizirana dosadašnja partnerska saradnja, kao i segment koji se odnosi na organizovanje boračko- radno-socijalnih zadruga.