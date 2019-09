SNSD podržava stav počasnog predsjednika PDP-a Mladena Ivanića da ne treba sarađivati sa SDA, ali pod uslovom da je kadar njegove stranke i koalicije već izašao iz Savjeta ministara i više ne sjede tamo sa članovima SDA, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Ukoliko to nisu uradili nema nikakve potrebe da nama drže lekcije jer je veoma licemjerno istovremeno biti sa SDA u Savjetu ministara i primati nekoliko enormnih plata, a drugima govoriti o tome da se ne treba sarađivati sa SDA", istakao je Kovačević u izjavi Srni.

On je rekao da SNSD podržava stav da se sa SDA ne sarađuje i poziva sve političke stranke u Republici Srpskoj da zajedno zauzmu takav stav i da jasno ukažu da je SDA faktor nestabilnosti u dejtonskoj BiH, ali i u cijelom regionu.

"Preduslov da bi se to dogodilo jeste da kadar iz SDS-a i PDP-a napusti tehnički mandat Savjeta ministara i na taj način jasno ukažu na sramno antidejtonsko djelovanje SDA", rekao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, SNSD ostaje jasno privržen Dejtonskom sporazumu, a sve što je antidejtonsko djelovanje smatra apsolutno nedopustivim.

On je najavio da će SNSD u srijedu, 18. septembra u Banjaluci održati prvu sjednicu Glavnog odbora i dati jasne nedvosmislene odgovore i na Programsku deklaraciju SDA, ali i na sve ostale aktuelne probleme BiH.

Ivanić je rekao danas da je SDA deklaracija pokazala šta joj je cilj, a to je BiH bez entiteta i Republike Srpske, te da misli da bi većina partija iz Srpske trebalo da im stavi do znanja da im SDA nije partner dok to ne promijeni.

Kongres SDA usvojio je Programsku deklaraciju u kojoj se navodi da je primarni i dugoročni cilj ove stranke usvajanje ustava kojim bi BiH bila definisana kao demokratska, regionalizovana, pravna i socijalna država pod nazivom "republika BiH", sa tri nivoa vlasti - državnim, regionalnim i lokalnim.