Kusturić: Odluka Komisije za lijekove skandalozna i politička

Nakon što je juče Komisija za lijekove Agencije za lijekove BiH donijela odluku da ruskim lijekovima nisu otvorena vrata bh. tržišta, jer je član komsije iz Brčkog, za razliku od ranije, promijenio svoju odluku i bez obrazloženja glasao protiv, sada se čeka izrada zapisnika Komisije.

Svi članovi iz Republike Srpske bili su za uvoz ruskih lijekova, ali je osam članova - sedam iz FBiH i jedan iz Brčkog bili protiv. Ipak, i pored mišljenja komisije, direktor može odlučiti drugačije s obzirom na to, da ekspertsko mišljenje koje je dostavljeno komisiji za lijekove kaže da su ti lijekovi bezbjedni i efikasni.Sudbina ruskih lijekova sada je u rukama direktora Agencije za lijekove BiH od kojeg mi ni danas nismo dobili odgovor.

Bezbjednost lijeka nikome nije bitna, poručuje prvi čovjek FZO RS. Zanimljivo je, kaže Dejan Kusturić, da kada je ekspert utvrdio da je lijek bezbjedan za građane, oni glasaju protiv toga. Šta je to nego politička odluka, poručuje Kusturić.

"Ovakva odluka komisije je blago rečeno skandalozna, takozvanih stručnjaka iz Federacije i gospodina iz Brčkog. To je sramota za njihovu struku koju predstavljaju, a ogromna šteta za građane, jer su pokazali svu apsurdnost zajedničkih organa BiH i još jednom degradirali struku, a stavili u prvi plan politiku i lobističke interese koliko uopšte su kompetenti ti ljudi, čiji glas je bio bitan. Recimo ovaj gospodin iz Brčkog je iz Doma zdravlja i ne omalovažavam taj dio, ali evo ovdje postoje ljudi koji su kliničari i koji daju taj lijek pacijentima i oni su glasali za", kaže Dejan Kusturić, direktor FZO Republike Srpske.

Očigledno je da jak lobi koji drži monopol vezano za lijekove, ne dozvoljava da ruski lijekovi dođu na bh. tržište. Tako je srpski član predsjedništva BIH komentarisao jučerašnju odluku Komisije za lijekove da nema ništa od uvoza ruskih lijekova. Radi se o lijekovima, poručuje Milorad Dodik, koji su i do 30 odsto jeftiniji od evropskih proizvođača, a ispunjavaju sve standarde EU. Čim je nešto rusko, odmah je problem, jasan je Dodik.

"Čim je nešto rusko ništa ne može. To morate pitati one koji to čine. Naši razlozi su racionalni, naši razlozi su profesionalni, naši razlozi ne diskriminišu nikoga, niko se ne izbacuje sa tržišta, ali se uvodi isti strandard i jeftiniji lijek. To je interes svih ovdje, ali tog interesa očigledno nema ovdje i samo kad nešto dolazi iz Republike Srpske onda je sve napadnuto", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Zanimljivo je to što je pred konačnu odluku o tome da li ruski lijekovi treba ili ne da dođu na tržište BiH, Tijana Kovačević, tadašnja predsjednica Komisije za lijekove, podnijela ostavku na tu funkciju pravdajući to budućim poslovima koje planira raditi, a kojima bi članstvo u Komisiji bila smetnja. Nakon njene ostavke, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske, Stručnom savjetu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH predložilo je Mirka Stanetića, bivšeg direktora UKC RS u Banjaluci, koji je dobio jednoglasnu podršku za imenovanje.