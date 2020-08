"Krom reciklaža" ima rok od mjesec dana da spali tekstilni otpad

Firma "Krom reciklaža" Drvar ima rok od mjesec dana da tekstilni otpad koji je deponovan u Bihaću, Busovači, Kiseljaku i Grahovu deponuje na lokaciju Pasijaci i obezbijedi njegovo spaljivanje, rekla je Srni ministar ekologije i turizma Federacije BiH (FBiH) Edita Đapo.



"Federalna inspekcija je prije sedam dana izdala rješenje firmi "Krom reciklaža" da u roku od mjesec dana mora da ukloni otpad i premjesti ga na lokaciju Pasijaci, koja je i navedena u dozvoli za upravljanje otpadom", rekla je Đapo.

On je istakla da su od vlasnika firme "Krom reciklaža" Drvar dobili informaciju da su u toku pregovori sa cementarama i termoelektranama gdje bi tekstil mogao biti spaljen, jer je već recikliran.

"Sačekaćemo mjesec dana da vidimo da li će oni to ispoštovati. Ukoliko to ne učine, mi ćemo to uraditi za njih i ispostaviti im račun", rekla je Đapo.

Ona je navela da Ministarstvo čeka i dozvolu od resornog ministarastva iz Italije za povrat tekstilnog otpada u tu zemlju.

"U rješenju Federalne inspekcije, koje je za nas mjerodavno, piše ili da se vrati otpad u Italiju ili da se ukloni na ekološki prihvatljiv način. Vlasnik firme "Krom reciklaža" Drvar je ocijenio da je isplativije da se otpad spali ovdje u BiH, ali vidjećemo šta će biti", poručila je Đapo.

Preduzeće "Krom reciklaža" iz Drvara, uvezlo je, početkom jula, u BiH ukupno 294.574 kilograma tekstilnog otpada u vrijednosti od 16.125 KM.