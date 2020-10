Krizni štab: Poštujte mjere

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo upozorio je da bi moglo doći do kolapsa zdravstvenog sistema u Kantonu, ako ovim tempom nastavi da raste broj zaraženih virusom korona.

Krizni štab je pozvao stanovnike na maksimalnu odgovornost i da nose zaštitne maske u zatvorenom i na otvorenom prostoru, a sve političke aktere da predizborne aktivnosti obavezno kreiraju u skladu sa preporukama.

Stanovnicima se sugeriše da izbjegavaju mjesta većih okupljanja, a iz Vlade Kantona Sarajevo ih pozivaju da budu maksimalno oprezni da bi spriječili i preduprijedili infekciju.

S obzirom na to da epidemiološki nadzori govore da je došlo do tzv. ubrzanog širenja zaraze u zajednici, do ubrzane lokalne transmisije virusa, Krizni štab posebno ističe obavezu nošenja zaštitnih maski preko nosa i usta u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Kao važna zdravstvena mjera navedeno je da osobe, kod kojih se jave bilo kakvi respiratorni simptomi ili su imale kontakt sa osobama pozitivnim na virus korona, obavezno ostanu kod kuća, kontaktiraju porodične ljekare i slijede njihova uputstva u liječenju.

Cilj je što prije prepoznati infekciju, izolovati zaražene, ograničiti kontakte, prekidati lance zaraze, saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo.