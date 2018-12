Krišto predsjedavajuća, a Radmanović i Zvizdić zamjenici

Nebojša Radmanović, Denis Zvizdić, Borjana Krišto, novi su članovi Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Krišto će u narednih osam mjeseci biti predsjedavajući Doma, dok će joj Zvozdić i Radmanović biti zamjenici. Odlučeno je to na prvoj sjednici, na kojoj su novoizabrani poslanici preuzeli mandate.

Među njima i još uvijek aktuleni ministri BiH - Mirko Šarović, Dragan Mektić i Adil Osmanović, ali i oni koji su već bili poslanici i u prethodnom mandatu.

U bijeloj sali danas je bilo i novih lica, a među njima su i DNS-ovo Nenad Nešić, Nenad Stevandić lider Ujedinjene Srpske, Dragan Bogdanić ministar zdravlja Republike Srpske, Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, Obren Petrović, sada već bivši SDS-ovac, ali i brojni drugi.

Nakon izbora za zamjenika predsjedavajućeg Predstvaničkog doma, Nebojša Radmanović poručuje - brzo smo formirali Kolegijum, ali još nije potvrđeno ko će ubuduće zajedno djelovati u BH parlamentu.

"Prirodno je kad se izabere Kolegij da je to najava nove većine, iz koje će se formirati Savjet ministara, vidjećemo u narednim danima kako će to ići. Dakle od danas teku rokovi već, Predjsedništvo sada ima obaveze, a ima i mogućnost da dogovara brže nego što je to ranije radilo. Ja se lično nadam, kao što smo i rekli prije 15-ak dana, da će vrlo brzo biti formiran Savjet minsitra", istakao je Nebojša Radmanović, član Kolegijuma PD PS BiH.

Denis Zvizdić ostaje predsjedavajući Savjeta ministara do izbora novog saziva, a istovremeno će obavljati i funkciju člana Kolegijuma Predstavničkog doma. Kaže da nije u sukobu interesa i da se neće povući iz Savjeta ministara BiH.

Zvizdić je danas imao protivkandidata iz SDP-a, koji je predlagao lidera te partije Nermina Nikšića za prvog zamjenika predsjedavajuće Krišto, ali taj prijedlog je otpao u drugom krugu glasanja.

Borjana Krišto nastavlja tamo gdje je stala prije izbora, jer je u Kolegijumu bila i u prethodnom mandatu. Kaže još se ne zna koje bi stranke iz Federacije BiH mogle činiti većinu.

"Naravno da naznaka jeste i dio nekakve većine se i danas pokazao, da li će to tako biti, ja ne bih govorila, o tome će reći predsjednici političkih partija, koji su dobili povjerenje, od naroda i građana BiH", istakla je Borjana Krišto, Predsjedavajuća PD PS BiH.

"Šta će u konačnici biti i kakve će većine biti formairane na svim niovima, ja mislim da je o tome rano govoriti, jer nije dovoljno samo fromiranje rukovodstva parlamenta, niti na niovu kantona, niti na niovu Federacije BiH, niti na niovu BiH, da bi već govorili o nekim čvrstim koalicijama", istakao je Denis Zvizdić, član Kolegija PD PS BiH.

Desestak poslanika danas nije preuezelo setrifikate od Centralne izborne komisije. SDP-ovi, ali i PDP-ovi poslanici, su bojkotovali članove CIK-a, jer smtraju da je u izbornom procesu bilo propusta. Ipak, svi su preuzeli mandate, što znači da nema prepreka da sjede u poslaničkim klupama.

"Mi smo iz PDP-a podnijeli nekoliko snažnih, i prigovora i žalbi, i primjedbi na izborni proces i niti na jedan nismo dobili pozitivan odgvor od strane Centralne izborne komsije", istakao je Branislav Borenović, poslanik PDP-a u PD PS BiH.

Ono što je SNSD smetalo u prethodnom mandatu jesu određene politike, jer se nisu poštovale institucije Republike Srpke, kaže Staša Košarac, poslanik te partije u Predstvaničkom domu. Zato smo, kaže, bili protivnici te politike, koju je SNSD-e oštro kritikovao i u BH Parlamentu.

"Jednostavno postoji jedno pravilo, na karaju-karajeva to je Ustav BiH precizirao, a to je da se vlast, sastavlja, a najboja vlast jeste ona, kada se koncipira na temelju izbornih pobjednika u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Mi smo i prošle izbore, 2014. godine, bili izborni pobjednici, jer je SNSD i 2014. godine pobjedio, ali su stranci, sa nekim drugim strukturama omogućili da takozvani Savez za promjene bude dio vlasti", istakao je Staša Košarac, poslanik SNSD-a u PD SP BiH.

Na sjednici Predstvaničkog doma izabrana je i Komsija za izbor Savjeta ministra BiH. Mjesto predsjedavajućeg pripada Srbinu, i prema ranijim najava to bi trebalo da bude Zoran Tegeltija, dok još nije poznato kome bi koje ministarstvo u budućem sazivu moglo pripasti.