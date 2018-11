Krišto: Ima vremena za održavanje konstitutivne sjednice

Član Kolegijuma Predstavničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto izjavila je danas da nema problema da Šefik DŽaferović preuzme funkciju člana Predsjedništva BiH, budući da nije poslanik u parlamentu BiH, ali da smatra da je još rano za održavnje konstitutivne sjednice ovog doma, jer je 6. decembar krajnji rok.

"Sjednica može biti održana 4, 5, 6. - moramo to sve troje zajedno reći. Svako ima svoj stav, danas nismo to rekli. Biće u zakonskom roku - to su moji stavovi", poručila je Krišto.

Ona je novinarima nakon što odlazeći Kolegijum Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije danas odredio datum održavanja konstitutivne sjednice novog saziva ovog doma, rekla da DŽaferović nema ulogu, osim da zakaže, odnosno da saglasnost za konstitutivnu sjednicu.

"Nije sporno što je on član Predsjedništva BiH. Ovlastio je kolegu danas. Nikakvog sukoba interesa nema", poručila je Krišto i dodale da ne razumije zašto se žuri sa zakazivanjem konstitutivne sjednice Predstavničkog doma BiH.

Ona je rekla da imaju 10 dana na raspolaganju da se sve uradi u skladu sa Ustavom.

"Postoji poslovnička procedura, koja kaže da najstariji član predsjeda do izbora članova Kolegaija. Ukoliko jedan od članova Kolegija ne može da nazoči - može delegirati nekoga iz Kluba da ga mijenja. Nemamo probleme u svezi sa zakazivanjem konstitutivne sjednice", rekla je Krišto.

Ona je kazala da je HDZ BiH dobio "apsolutno povjerenje hrvatskog naroda" i da će se u skladu s tim tako i ponašati.

Predsjedavajući odlazećeg saziva Predstavničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić rekao je ranije da odlazeći Kolegijum nije danas odredio datum održavanja konstitutivne sjednice novog saziva ovog doma, jer Krišto nije dala saglasnost na prijedlog da ta sjednica bude održana 5. decembra, u zakonskom roku.

"Krišto nija dala saglasnost na ovaj prijedlog, ali nije ni predložila neki drugi datum, tako da ne znam da li je to blokada HDZ-a ili opstrukcija, pa to morate pitati nju", rekao je novinarima u Sarajevu Bosić.

On je naveo da je ovo prvi put da se desila ovakva situacija u vezi sa zakazivanjem konstitutivne sjednice, tako da će biti neophodan pravni savjet.

Na ovoj sjednici trebalo je da bude izabrana komisija koja će izvršiti izbor novog Savjeta ministara.