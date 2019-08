Krišto: ANP smišljen da bi stvarao problem

Vlast na nivou BiH treba uspostaviti i ona nema nikakve veze sa Godišnjim nacionalnim programom BiH za NATO /ANP/, rekla je zamjenik predsjednika HDZ-a BiH Borjana Krišto.

"Taj ANP, to je nešto smišljeno da bi se samo stvarao problem. Evo vidite sad razne izjave po medijima, spinovi, sve je to nešto što nije dobro, što nije na tragu rješenja i što nije plod dogovora. Imamo dogovor političkih lidera, koji su napravili sporazum. Sve je to napravljeno uz blagoslov Evropske komisije, u granicama korektnosti, uvažavanja svih. Prema tome, stalo nam je samo da ispoštujemo određene stvari, a ne da iz nečega što se zove sporazum i dogovor, izvlačimo neke stvari", istakla je Krišto.

Krišto je za "Nezavisne novine" rekla da je sve jasno definisano, da vlast treba uspostaviti i da ona nema nikakve veze sa ANP-om.

Prema njenim riječima, to je stvar starog Savjeta ministara, a ne novog i nema veze sa imenovanjem kandidata za predsjedavajućeg.

Govoreći o zamjerkama bošnjačkim političarima da u ovom trenutku imaju sve ključne pozicije u institucijama BiH, Krišto ističe da se vlast uspostavlja tako da predsjedavajući Predstavničkog doma u svakom mandatu ne može biti neko ko je iz naroda koji ima i člana Predsjedništva i predsjedavajućeg Doma naroda i predsjedavajućeg Savjeta ministara.

"Mi smo sada došli u situaciju da nemamo implementiranu vlast, što dovodi do toga da su se u rukama bošnjačke politike našle sve pozicije. Nije problem ni to kada se one nađu po nekakvoj rotaciji koja je po Ustavu i zakonu predviđena, nego sad imamo situaciju da je u jednoj te istoj osobi, recimo kod mog kolege Denisa Zvizdića, pozicija predsjedavajućeg Savjeta ministara i predsjedavajućeg Predstavničkog doma", rekla je Krišto koja je i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH.

Kada je riječ o izmjenama Izbornog zakona BiH, Krišto smatra da se one moraju dogoditi i dodala da su za njih odgovorni svi, a ne samo politički predstavnici koji dolaze iz hrvatskog naroda.

"Znači da se promjene Izbornog zakona moraju dogoditi na principima da se sprovede odluka Ustavnog suda BiH o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda na svim administrativno-političkim nivoima, a to onda znači u domovima naroda i u Predsjedništvu", navela je Krišto.

Ona nije željela da komentariše najavu srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da će, ukoliko do 5. septembra ne bude dogovora i ne bude imenovan predsjedavajući Savjeta ministara, rješenje potražiti u Narodnoj skupštini Srpske.

"Ne bih komentarisala stavove koji dolaze iz Srpske iz prostog razloga što su oni entitet koji ima svoje institucije i, naravno, u skladu sa svojim ovlaštenjima, ustavnim, zakonskim, poslovničkim, mogu iznositi određene političke i institucionalne stavove koji su legitimni, kao i drugih institucija", rekla je Krišto.