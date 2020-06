Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je danas da je krajnje vrijeme da bude formiran novi saziv Vlade Federacije BiH /FBiH/, ističući da ne bi preporučio HDZ-u da "odstrani" SDA iz vlasti, kako se ne bi desilo suprotno.

Navodeći da je stvar dogovora koje će stranke formirati novu federalnu vladu, Izetbegović je rekao da ne vidi zašto se SBB već ranije odriče toga.

"Imali smo nekih problema, ali u principu imali smo dobru saradnju. SBB ima pravo na svoje obrate u politici, na kalkulacije, na odluke. Ja ne ulazim u to. SDA će uvijek gledati da se naprave stabilne koalicije i, što se mene tiče, SBB je tu dobrodošao", rekao je lider SDA novinarima u Sarajevu.

Govoreći o mogućnosti formiranja federalne vlasti koju bi činili SBB, SDP i HDZ BiH, Izetbegović je rekao da je to samo teoretska mogućnost.

"Mislim da jednom SDP-u to nikako ne bi trebalo, ali njihova stvar. Ja im ne bih preporučio. A što se tiče HDZ-a, ja bih to još manje preporučio. Da HDZ odstrani SDA iz vlasti, to nipošto ne bi trebalo da uradi jer onda se može desiti da SDA odluči da jednog dana HDZ odstrani iz vlasti. Takva borba HDZ-u sa SDA sigurno ne treba", poručio je Izetbegović.

On je najavio da će ove sedmice zasjedati kadrovska komisija SDA i da postoji nekoliko potencijalnih kandidata za upražnjeno mjesto ministra bezbjednosti u Savjetu ministara.

Izetbegović je rekao da od SNSD-a očekuje, kako kaže, blokade u svemu, ali da je imenovanje novog ministra bezbjednosti preduslov za sva druga imenovanja.