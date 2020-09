Kozarska i Hrvatska Dubica traže trajnu prekategorizaciju prelaza

Kozarska, i susjedna, Hrvatska Dubica u zajedničku će borbu za trajnu prekategorizaciju graničnog prelaza iz statusa pograničnog u međunarodni saobraćaj. Zbog pandemije je zatvoren ali kada se otvori, Radenko Reljić i Ružica Karagić žele da to bude prelaz koji će moći da koriste svi putnici a ne, kao što je sada slučaj, samo oni koji žive u susjednim opštinama na obali Une.

Uputili su zajednički zahtjev nadležnim institucijama BiH i Hrvatske. Iz Zagreba je stigao potvrdan odgovor koji je diplomatskim putem poslat u Savjet ministara BiH. Tamo, kaže Reljić, još nije stigao ali se nada, takođe, pozitivnom odgovoru.

"Na lokalnom nivou u obe države urađeno je sve što je moguće.Upućena je inicijativa da se u dogledno vrijeme Vlada Hrvatske, Savjetministara BiH i Komisija koja prati zajedničko upravljanje granicama izjasne i ovaj prelaz prekategorišu u stalno otvoren granični prelaz.Imamo više od 350 000 putnika koji ovaj prelaz koriste na godišnjem nivou, ispunjavaju se svi uslovi da prelaz bude stalno otvoren", kaže Radenko Reljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.

Zbog zatvorenog prelaza u centru Kozarske Dubice mnogi trpe. Promet trgovcima je znatno oslabio, privrednici moraju na udaljenije prelaze dok mnogi građani i jedne i druge Dubice imaju rodbinu, i imovinu,na drugoj strani. Kažu da prelaz pod hitno treba otvoriti a nemaju ništa protiv ni da postane onaj za međunarodni saobraćaj.

• Ne samo za nas već i Hrvate a za nas posebno jer oni kupuju kod nas, bio bi veći promet, možda i zapošljavanje. I mislim da treba da se otvori non stop da bude otvoren da se ne ide na druge mostove.

• Jer naš je narod navikao na ovu vezu jedni sa drugima. A plus i za privredu. Čuo sam da iz mnogih trgovina kažu da imaju manjke u prihodu otkako je prelaz zatvoren. Dakle, i to bi krenulo, kažu građani.

Da što prije treba da se otvori prelaz i odradi prekategorizacija, poručuju i iz Hrvatske Dubice. Načelnica opštine je, u zahtjevu upućenom Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske navela brojne probleme koje građani imaju, poput obezbjeđivanja propusnica i ograničenog radnog vremena prelaza. Stanovnici Hrvatske Dubice su, zbog toga, samoinicijativno organizovali potpisivanje peticije s ciljem promjene kategorije graničnog prelaza.