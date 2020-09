Kovačević: Zločin najstrašnijih zločinaca Evrope

Politička borba koju danas vodi rukovodstvo Republike Srpske ujedno je i borba za spokoj žrtava Garavica i svih drugih žrtava, ali i garancija da se ovakvo nešto više nikada neće ponoviti, izjavio je savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Radovan Kovačević.

Kovačević je dodao da čovjek ne može da se ne zapita da li su hrvatski i bošnjački ustaški zločinci najstrašniji zločinci koji su ikada hodali Evropom.

- Ako se neko pita da li je ikada na ovim prostorima, odnosno na prostorima bivše Јugoslavije izvršen nad nekim narodima genocid, dovoljno je da dođe u Јasenovac i u Garavice - rekao je Kovačević novinarima.

Kovačević je istakao da se ne zna šta je strašnije, to što je zločin počinjen ili činjenica da se do prije nekoliko godina uopšte nije ni znalo za Garavice.

- Srbi koji su rođeni i proveli cijeli svoj život u Bihaću, do rata nisu znali za Garavice. To govori o jednom ponovljenom zločinu nad ovih 12.000 do 15.000 srpskih žrtava koje su stradale u Garavicama i okolini. Republika Srpska je najbolji garant da se takvo nešto više nikada neće ponoviti - poručio je Kovačević.

On je napomenuo da se na dva sata od Garavica nalazi Јasenovac i da hrvatski i bošnjački ustaški zločinci nisu mogli da čekaju već su te ljude odmah pobili ovdje i nisu imali namjeru da ih koriste za rad.

- Namjera nije bila nijedna druga nego da ih ubiju, samo iz jednog razloga, jer su Srbi i pravoslavci - smatra Kovačević.

Sveštenici Eparhije bihaćko-petrovačke danas su služili parastos za više od 12.000 Srba, žrtava ustaškog zločina počinjenog u ljeto 1941. godine.

Ustaše su u ljeto 1941. godine pobile više od 14.000 Srba, Јevreja i Roma bihaćkog kraja.

Prema britanskim izvorima, u Garavicama je za tri mjeseca ubijeno 14.500 civila, što ovo stratište stavlja na drugo mjesto po broju žrtava u BiH u Drugom svjetskom ratu.

Ubijeni stanovnici Bihaća i okoline bili su isključivo Srbi i u manjem broju Јevreji.

Pomen povodom 79 godina od zločina na Garavicama organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.