Kovačević: Opozicija će doživjeti novi debakl i zato bježi od izbora

Opozicija u Republici Srpskoj bježi od zakonitih termina održavanja lokalnih izbora u BiH i Republici Srpskoj, jer je svjesna da nema povjerenje građana i da će doživjeti novi debakl, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je ponovio da je odlukom da izbori budu održani 15. novembra umjesto 4. oktobra, CIK BiH prekršio važeće zakone i ocijenio da je simptomatično što vlast u Srpskoj i SNSD-a žele održavanje lokalnih izbora na vrijeme, a opozicija, PDP i SDS, bježi od istih.

"Opozicija to radi ne bi li došla do boljeg rezultata, jer je svjesna da nema šanse na izborima, da su već izgubili i da od izbora do izbora imaju sve manje povjerenje građana, odnosno sve lošije rezultate i debakle. Oni će na narednim izborima doživjeti još veći debakl i zato žele da izbori budu odgođeni do, kako smatraju, trenutka neke intervencije sa strane i slabljenja snage SNSD-a, što se neće dogoditi", poručio je Kovačević.

On je istakao da SNSD želi da izbori budu održani na vrijeme i u skladu sa zakonom, a to je 4. oktobar.

"Spremni smo uvijek da izađemo pred građane i opet od njih tražimo povjerenje koje smo zaslužili. Najveća smo politička organizacija u Srpskoj i BiH, pa i jedna od najboljih na Balkanu i Evropi. Već smo krenuli sprovoditi terenske aktivnosti po izbornim jedinicama i to ćemo završiti narednih nekoliko dana. Cilj je osvajanje najmanje 80 odsto vlasti kada je riječ o načelničkim i gradonačelničkim mjestima i skupštinskim većinama u lokalnim zajednicama. To su apsolutno realni ciljevi, a vjerujem da ćemo ostvariti i bolji rezultat", istakao je Kovačević.

On je rekao za ATV da SNSD očekuje od pravosudnih organa da uvaži njihov zahtjev i da se izbori održe u skladu sa zakonom.

"Mi imamo svoj stav prema tom sudu u kome stranci i Bošnjaci stalno preglasavaju ostale i srpske sudije i u kome se donose odluke u skladu sa bošnjačkim interesima. Sada postoji mini koalicija SDS-a i PDP-a sa SDA koja radi sve na štetu Srpske i srpskog naroda i ako je njihova procjena da SNSD-u ne odgovaraju izbori, možemo očekivati negativnu odluku tog suda po interese Srpske. Ali uputili smo valjanu pravnu argumentaciju da izbori budu održani u skladu sa zakonom. Vjerujemo da će Ustavni sud prepoznati naš zahtjev i da će sporna odluka CIK-a biti poništena", rekao je Kovačević.

On je dodao da su upravo PDP i SDS, zajedno sa bošnjačkim partijama, glasali protiv odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda BiH. "To je bio glas protiv i za nestanak Srpske", rekao je Kovačević.

On je ponovio da je CIK izabran nezakonito i da je nelegitiman jer rezultati proteklih opštih izbora u Federaciji BiH nisu sprovedeni do kraja.

Kovačević je naveo da SDA, PDP i SDS, u pogledu izbora članova CIK-a, nastoje da u institucijama BiH sprovedu sve što je na štetu Srpske i srpskog naroda, iako bi u toj izbornoj komisiji trebalo da budu ljudi koji nisu politički aktivni.

"Sada su u CIK-u pojedini ljudi koji dolaze iz PDP-a i SDS-a i njihova namjera je da se kroz tu komisiju naruši legitimnost i legalnost s ciljem smanjenja aktuelnog jaza između SNSD-a koji ima povjerenje građana i opozicije koja ga nema", rekao je Kovačević.

On je naveo da je SNSD za to da se obezbijedi novac CIK-u za održavanje lokalnih izbora, ali da u FBiH postoje problemi između SDA i HDZ-a zbog čega je, između ostalog, blokiran novac MMF-a za saniranje ekonomskih i drugih posljedica virusa korona.

"Mnoge stvari stoje zbog toga, ali Srpska je i dalje stabilna, funkcionalna i ispunjava sve svoje obaveze. FBiH je zaglavljena u milion problema od kojih trpimo štetu. Srpska je i u aktuelnoj korona krizi i u proteklim krizama pokazala da dobrom organizacijom sve može prevazići. Pokazala je apsolutnu stabilnost i disciplinu i sve probleme prebrodila. Iako smo trpili gubitke za vrijeme virusa, pomogli smo radnicima, poslodavcima i uputili pomoć zdravstvenim radnicima i drugim sektorima pogođenim krizom. Dakle, radimo odgovorno i u interesu Srpske. Ne u interesu Sarajeva i drugih faktora koji rade protiv Srpske", naveo je Kovačević.

On je dodao da SNSD očekuje izbornu pobjedu u Bijeljini i svim gradovima i opštinama Srpske.

"Vlast u Srpskoj koju predvodi SNSD radi na tome da sve lokalne zajednice napreduju i ralizovali smo brojne korisne projekte. Rast i investicije ne smiju stati bez obzira na pojavu virusa i cilj je da idemo u sanaciju svih šteta u cilju nastavka razvoja cijele Srpske", rekao je Kovačević.

On je dodao da opozicija nikada nije prihvatila realno stanje u Srpskoj, te da stalno kukaju i da su nezadovoljni narodom koji ih konstantno ne bira.

"Treba da se zamisle zašto je tako", poručio je Kovačević.

On je rekao da su rukovodeći organi SNSD-a već održali niz sastanaka sa predstavnicima te stranke u više izbornih jedinica u Srpskoj.

"Sutra ćemo održati sastanke sa našim ljudima u izbornim jedinicama četiri i pet, u nedjelju sa onima u Izbornoj jedinici dva, a sljedeće sedmice u izbornim jedinicama jedan, tri i šest, ili Prijedor, Banjaluka i Bijeljina. Naši ciljevi su jasni - jaka Srpska i jake lokalne zajednice kroz saradnju sa republičkim i našim predstavnicima u vlasti u zajedničkim institucijama. Samo tako ćemo stvoriti jaku, stabilnu i nedodirljivu Republiku Srpsku", zaključio je Kovačević.

