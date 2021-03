Kovačević: OHR treba zatvoriti, a visoki predstavnik da ode iz BiH

Narodna skupština Republike Srpske treba da pošalje jasnu poruku da jedino što treba da se desi sa OHR-om i visokim predstavnikom jeste da se OHR konačno zatvori, a visoki predstavnik ode iz BiH, izjavio je savjetnik srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Radovan Kovačević.

Povodom sutrašnje posebne sjednice parlamenta Srpske, Kovačević je novinarima u Banjaluci, nakon sjednice Kolegijuma Narodne skupštine, rekao da postoji jasna procedura kako se bira visoki predstavnik u BiH.

- Republika Srpska ni na koji način nije tražila da bude izabran novi visoki predstavnik. Samim tim, on ne može da bude izabran u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Sve ono što su radili visoki predstavnici od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas je bilo u potpunosti nezakonito i protiv Dejtonskog sporazuma, te što se tiče Republike Srpske to nema nikakvu snagu - rekao je Kovačević.

On je napomenuo da se u posljednje vrijeme sve češće govori o tome da je na dnevnom redu ponovo želja da bude imenovan novi visoki predstavnik u BiH i da postoje dva kandidata – Njemačke i Kanade.

- U svemu tome smatramo da je izuzetno bitno da se zna stav Republike Srpske po tom pitanju, zbog čega je srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik zatražio sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine, kako bi se izjasnila o aktuelnim temama - istakao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, jako je bitan način na koji se bira visoki predstavnik, što je jasno definisano Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.

- Isto tako je bitno da je samo u jednom slučaju, prvi put, kada je imenovan Karl Bilt, to urađeno u skladu sa Aneksom 10, koji kaže da strane potpisnice Aneksa 10, između ostalih i Republika Srpska i Federacija BiH zajedno sa Srbijom i Hrvatskom, treba da se usaglase i da zatraže imenovanje visokog predstavnika - objasnio je Kovačević.

Sve poslije toga, tvrdi Kovačević, bilo je nelegalno.

- I sama bonska ovlaštenja su u potpunosti nelegalna, nemaju nikakvo pravno utemeljenje, mimo bilo kakvog zakona su i u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom - naveo je Kovačević.

On je dodao da će se o ovom pitanju uskoro raspravljati u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, te da je važno da postoji jasan stav Republike Srpske kao jedne od strana koje su potpisale Aneks 10 Dejtonskog sporazuma.

- Vjerujemo da visoki predstavnik neće biti izabran. S obzirom na to da smo mi ti koji treba da predlože taj izbor, hoćemo jasno da kažemo da to nećemo da predložimo i da će bilo kakav izbor mimo toga biti u potpunosti nelegitiman i za nas neće biti važeći u bilo kom smislu - rekao je Kovačević.

On je napomenuo da Republika Srpska nema ništa personalno protiv bilo koga, ali da je njenim predstavnicima stalo do toga da se poštuju procedure i Dejtonski sporazum.

Narodna skupština Republike Srpske sutra će, na zahtjev srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika, održati posebnu sjednicu na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti - ocjena rada visokog predstavnika, primjena Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u periodu razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika