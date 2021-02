Kovačević: Novi atak na Republiku Srpsku i njene ingerencije

Savjetnik srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH za unutrašnju politiku Radovan Kovačević rekao je da je činjenice da u pravosuđu BiH više nema Srba na rukovodećim funkcijama novi atak na Republiku Srpsku i novi pritisak na njene institucije, a na kraju i na njene ingerencije.

Kovačević je podsjetio da Republika Srpska sve vrijeme govori da su pravosudne institucije na nivou BiH nametnute od visokog predstavnika i prema Dejtonskom sporazumu ne postoje kao nadležnost BiH u oblasti pravosuđa, već su to nadležnosti entiteta.

"To su nametnute institucije i ukupno ih ima osam na nivou BiH, a do sada je samo jednu od tih institucija vodio kadar iz Republike Srpske, odnosno Srbin, i to je bio Visoki sudski i tužilački savjet BiH. Svi ostali su iz Federacije BiH. Sve vrijeme je atakovano na to mjesto i čini se da je to bio jedini problem u pravosuđu u BiH i uspjeli su da ga smijene i da i na to mjesto postave Bošnjaka", istakao je Kovačević.

On je naglasio da Republika Srpska nema kome da se žali već samo da se protiv toga politički bori i to je ono što radi i što će i raditi u narednom periodu.

Kovačević je naveo za "Sputnjik" da Bošnjaci već odavno rade na tome da preuzmu potpunu političku kontrolu nad Centralnom izbornom komisijom uoči izbora 2022. godine, što su sada već uradili sa poslušnicima iz nekih srpskih stranaka kad je riječ o održanim izborima u Srebrenici i Doboju.