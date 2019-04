Kovačević: Čekamo da prestanemo da budemo talac nesređenih odnosa u FBiH

Jedina instanca koja se bruke zbog neformiranja Savjeta ministara jeste BiH, a Republika Srpska je ta koja je potpuno stabilna i sada samo čeka da prestane da bude talac nesređenih odnosa u FBiH, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Smatramo da je krajnje vrijeme da se formira Savjet ministara i da se pokaže da BiH može da funkcioniše na bilo koji način. Ovo što se sada događa, to što nije izabrana čak ni delegacija za Savjet Evrope, pokazuje u kakvoj situaciji se BiH nalazi. Jedina instanca koja se bruka u svemu ovome jeste BiH", konstatovao je Kovačević.

On je naglasio da SNSD uopšte nije zadovoljni tempom formiranja Savjeta ministara. "Smatrali smo da je to trebalo da bude urađeno još u decembru prošle godine, kada smo formirali Vladu Republike Srpske i sve institucije. To je bio pravi trenutak. Sve poslije toga je kasno. Ono što SDA i ostale stranke iz Sarajeva sada demonstriraju jeste nemogućnost opstanka BiH", istakao je Kovačević za portal "Insajder".

Komentarišući najnovije saopštenje Demokratskog fronta koji formiranje novog Savjeta ministara uslovljava prethodnim formiranjem vlasti u FBiH, Kovačević kaže da su to unutrašnje stvari tog entiteta u koje SNSD ne želi da ulazi.

"Mi se bavimo onim što Republiku Srpsku zanima. Srpska je potpuno institucionalno stabilna i funkcionalna. Odmah poslije izbora formirane su sve institucije vlasti u Republici Srpskoj i sada samo čekamo da prestanemo da budemo talac nesređenih odnosa u FBiH te da se konačno i ovo završi, da se formira Savjet ministara kako bi i sa tog nivoa mogli da pomognemo razvoju Srpske. To je jedino što nas interesuje", poručio je Kovačević.

Govoreći o aktivacija MAP-a i slanju Godišnjeg nacionalnog programa u sjedište NATO-a u Briselu, što je još jedna od stvari koje bošnjačka strana poteže kao uslov za formiranje vlasti na nivou BiH, portparol SNSD-a kaže da svako ima pravo da ima svoje političke stavove.

"NJihov politički stav je očigledno to, što je za nas apsolutno neprihvatljivo. Mi imamo svoje političke stavove koji su zasnovani na zvaničnim politikama Republike Srpske. U Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojena je Deklaracija o vojnoj neutralnosti koja nas obavezuje. Ne želimo uopšte da razgovaramo o MAP-u. Najvažnije je da se implementiraju izborni rezultati", rekao je Kovačević.

Podsjetivši da će u srijedu u Sarajevu biti održan sastanak lidera SNSD-a, SDA i HDZ-a, Milorada Dodika, Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića, na kojem bi trebalo da se pokuša pronaći dogovor o formiranju vlasti na nivou BiH, Kovačević je naveo da još nije poznato da li će nakon razgovora trojice stranačkih lidera doći i do sastanka stranačkih delegacija o istoj temi.

"Sastanak je u srijedu, a prvo bi trebalo da bude održan sastanak trojice stranačkih predsjednika. Da li će poslije toga biti održan i sastanak stranačkih delegacija, još ne mogu da potvrdim sa sigurnošću", kaže Kovačević.

On je dodao da se očekuje da u srijedu Bakir Izetbegović potpiše dokument od 11 tačaka koji sadrži principe budućeg djelovanja vlasti na nivou BiH, pojasnivši da su to čisto načelni principi, a ne programski dokument.

"Međutim, bez obzira na taj potpis, ponavljam da mi u SNSD-u uopšte nismo zadovoljni tempom formiranja Savjeta ministara", zaključio je Kovačević.