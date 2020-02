Košarac: Dosljedno na putu ka EU, uz uvažavanje ustavnih nadležnosti

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac poručio je da će dosljedno slijediti jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih ciljeva BiH - članstvo u EU, uključujući puno uvažavanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske, Federacije BiH (FBiH) i Brčko distrikta.

"Moja prva zvanična posjeta Briselu nije bila slučajna. Smatram da Brisel jeste mjesto gdje treba razgovarati o određenim pitanjima od interesa za BiH i oba njena entiteta. Iz tog razloga sam se i odlučio da moja prva inostrana posjeta bude sjedištu EU jer tu i postoji potreba da razgovaramo o našim prioritetima", rekao je Košarac u intervjuu Srni.

Govoreći o sastanku sa evropskim komesarom za trgovinu Filom Hoganom, sa kojim je razgovarao o zaštitnim mjerama EU na uvoz proizvoda od čelika, Košarac je istakao da je to bilo prvi put da neko od zvaničnika iz BiH ima priliku da razgovara sa evropskim komesarom za trgovinu.

Prema njegovim riječima, to je bila dobra prilika da iznese bazične stavove i težnju BiH ka definitivnom članstvu u EU, kao i želju institucija u BiH da ispune uslove za članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji /STO/.

"To je, takođe, bila prilika da jasno kažemo da zaštitne mjere koje je uvela EU za uvoz čelika nanose štetu našim privrednicima u BiH. Smatrao sam veoma korisnim da razgovaram sa komesarom Hoganom da bi ukazao na štetne posljedice po privredu BiH, a prije svega to se odnosi na Rudnik `LJubija`, `Željeznice Republike Srpske`, `Željeznice FBiH`, `Mital Zenica`...", navodi Košarac.

On kaže da ga raduje što je, uprkos zaštitnim mjerama EU, čija je revizija bila planirana tek naredne godine u maju, snagom argumenata koje je BiH iznijela zajedno sa još nekim zemljama regiona, Hogan odlučio da proces revizije otvori već od februara do marta ove godine, a sve s ciljem da se domaćim privrednicima omogući nesmetan izvoz čelika na tržište EU.

Košarac najavljuje da će u narednim danima veoma intenzivno raditi sa resornim entitetskim ministarstvima s ciljem pripreme što bolje argumentacije za reviziju i donošenje odluke EU kojom bi sve zemlje zapadnog Balkana mogle da dobiju povoljniji položaj.

"Ove mjere EU pogađaju i Srbiju i Sjevernu Makedoniju i zato smatramo da smo na dobrom putu da svi zajedno, možda, promijenimo nepopularnu odluku EU u vezi sa uvozom čelika. Nadam se da će ovo biti dobra poruka našim privrednicima, koji će u ovoj fazi pripremanja dokumentacije biti kontaktirani od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i da, potom, sublimiramo sve informacije kojima raspolažemo i proslijedimo ih komesaru Hoganu", rekao je Košarac.

NAJVAŽNIJA JE ZAŠTITA GRAĐANA U SLIVU UNE

Rezimirajući utiske sa sastanka sa glavnim direktorom Glavne uprave Evropske komisije za energetiku Ditom Jul Jorgensen i otvorenog razgovora o problemu izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, Košarac je istakao da je najvažnija zaštita građana.

"U tom kontekstu smo i posmatrali aktivnost Hrvatske na utvrđivanju tačne lokacije na Trgovskoj gori za odlaganje nuklearnog otpada, što bi stvorilo problem za stanovništvo sedam opština u BiH u slivu rijeke Une. Odlučan sam da to pitanje, u skladu sa našim kompetencijama i ustavnim nadležnostima, artikulišemo i da ga otvaramo mnogo hrabrije nego do sada", naglasio je Košarac.

On je dodao da mu je žao što Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nije u prethodnom periodu bilo agilnije u tom smislu, te istakao da je od svojih saradnika već zatražio punu mobilnost u narednim koracima.

Košarac je podsjetio i na nedavno održane sastanke sa entitetskim ministrima, na kojima je jasno izražen stav da su svi nivoi vlasti u BiH opredijeljeni da nastave sa aktivnostima kako bi se došlo do odluke da Hrvatska odustane od stvaranja odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, koje bi moglo da dovede do ekološke katastrofe.

"Mobilisao sam sve relevantne strukture u BiH, poput Agencije za nuklearnu bezbjednost BiH, kao i Klub zelenih u parlamentima, od koga sam dobio apsolutnu podršku. U narednim danima imaćemo radni sastanak na kojem ćemo proći kroz sve aspekte ovog problema i donijeti zaključke prema Savjetu ministara i drugim relevantnim institucijama i organizacijama", kaže Košarac.

On dodaje da je iskoristio priliku da i u Direktoratu za životnu sredinu u Briselu govori o ovom pitanju i zatraži pomoć evropskih zvaničnika u vezi sa problemom izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

"Iako je Hrvatska član EU, do sada nismo kod zvaničnog Zagreba uočili razumijevanje za dijalog sa BiH u vezi sa tim i tražili smo da se u potpunosti sprovedu elementi Espo konvencije /Konvencija o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu/. Pri tome, mi i dalje insistiramo na razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom", navodi ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

On je napomenuo da je u Briselu dobio uvjeravanja da će evropski Direktorat za životnu sredinu kontaktirati hrvatsku stranu i pozvati je da tretira elemente Espo konvencije, kao i da će prenijeti želju BiH da i dalje razvija dobre bilateralne odnose i dijalog koji bi trebalo da dovede do rješenja prihvatljivog za obje strane.

Košarac kaže da je mnogo informacija dobio o sličnim problemima između Slovenije i Italije, zbog čega će BiH angažovati eksperte koji su bili uključeni u rješavanje tog problema, a sve s ciljem sprečavanja izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori i zaštite života i zdravlja građana u BiH.

ZAŠTITA DOMAĆE PROIZVODNJE - POŠTOVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA I CEFTE

Govoreći o spoljnoj trgovini i zaštiti domaće proizvodnje u BiH, s obzirom na to da dosadašnji pokušaji nisu dali veće rezultate, a značajna su i ograničenja tog procesa iz EU, Košarac ističe da je domaće proizvođače moguće zaštititi ako se poštuju međunarodni ugovori, s jedne strane, i, s druge, ako se omogući da roba domaćih proizvođača ne čeka dugo na graničnim prelazima, odnosno carinskim terminalima, kao što je to, nažalost, slučaj godinama.

On dodaje da, istovremeno, uvoz strane robe u BiH nema tu vrstu prepreka ili ograničenja.

"Na tom planu moramo uložiti dodatne napore. Iz dosadašnjih razgovora sa predstavnicima poslovne zajednice informisan sam da su upućene određene inicijative za proširenje kapaciteta na graničnim prelazima, kao i da su lokalne zajednice spremne da pokrenu procedure za integrisane granične prelaze kako se putnici i roba ne bi nepotrebno zadržavali na granici i kako bi privredno-trgovinski tokovi bili jeftiniji i efikasniji", naveo je Košarac.

On pojašnjava da dosadašnja praksa predsjedavanja Cefti podrazumijeva preuzimanje aktivnosti iz prethodnog perioda i dodaje da će BiH u ovoj godini predsjedavanja raditi na institucionalnom razvoju Cefte, kao i na usvajanju dodatnog protokola sedam, koji se odnosi na način rješavanja sporova u svih sedam zemalja članica Cefte.

"Već sada na tom planu postoje određeni problemi i smatram da je naša uloga da razriješimo nesuglasice i nepovoljne odluke nekih privremenih institucija nekih zemalja koje nanose štetne posljedice po privredu BiH. Svjesni smo činjenice da odlučivanja u Cefti nema bez konsenzusa i saglasnosti svih strana, ali mislim da ima dovoljno vremena da u ovoj godini otvorimo dijalog o svim spornim pitanjima s ciljem pronalaženja adekvatnih rješenja", poručio je Košarac.

Prema njegovim riječima, koncept Cefte nije prevaziđen i predstavlja dobar okvir za spoljnotrgovinsko poslovanje privrede BiH, koji sada samo treba nadograđivati.

On kao jedan od oblika te nadogradnje vidi ideju "malog Šengena", o čemu je razgovarao u Komitetu za proširenje EU, gdje se uvjerio u spremnost za podršku tom projektu ukoliko bude prihvatljiv za sve zemlje zapadnog Balkana.

"Na taj način omogućili bismo brži prevoz robe preko granica u regionu, niže transportne troškove...", kaže Košarac i napominje da je sa mnogim entitetskim kolegama ministrima govorio prethodnih dana o tome da prije svakog odlaska na sastanke Cefte treba postići bazičan stav iz BiH, uz visok stepen saglasnosti o neophodnosti mnogo bolje koordinacije između različitih nivoa vlasti.

Navodeći da žali što ta koordinacija nije postojala u prethodnim godinama, Košarac je rekao da je taj model sada usvojen i da se mora razviti unutrašnji dijalog kada je riječ o Cefti i zastupanju privrede BiH, odnosno Republike Srpske, FBiH i Brčko distrikta.

"Tako da ćemo najmanje jednom mjesečno imati tu vrstu sastanaka posvećenu međunarodnim ugovorima i obavezama BiH u spoljnotrgovinskom poslovanju. Smatram da na taj način veoma aktivno možemo pomoći i podržati razvoj domaće privrede i plasman proizvoda i usluga domaćih proizvođača na stranim tržištima", rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

RUSKO TRŽIŠTE OD VELIKOG ZNAČAJA ZA PRIVREDU BiH

Govoreći o značaju ruskog tržišta za BiH, Košarac je istakao da je ono veoma značajno za cjelokupnu privredu u BiH, koja sa Rusijom ima veoma dobre bilateralne odnose, kao i privrednu saradnju koja omogućava domaćim poljoprivrednicima da već izvoze voće i povrće u Rusku Federaciju.

"Nedavno smo informisani da je ruski fitosanitarni inspektorat odobrio uvoz presadnica i sadnica iz BiH, što je za naše ljude koji se bave tom djelatnošću veoma značajno i otvara nove mogućnosti za još intenzivniju saradnju sa ruskim partnerima. Već imamo saglasnost za izvoz oko dva miliona presadnica paradajza i paprike i oko 1,2 miliona sadnica jabuke i kruške. To je dobar osnov za nastavak solidne privredne saradnje BiH i Rusije", navodi Košarac i dodaje da je sa ruskim ambasadorom Petrom Ivancovom razgovarao o potrebi osnivanja radne grupe za poljoprivredu između BiH i Rusije.

Košarac je najavio da će ovih dana pozvati ruski inspektorat da pošalje predstavnike u BiH da izvrše kontrolu nekoliko farmi i pogona za preradu mlijeka jer smatra da u BiH postoje značajni kapaciteti koji bi mogli djelovati u pravcu distribucije i prodaje mliječnih proizvoda na ruskom tržištu.

"Mislim da bi to bila dobra poslovna aktivnost Ministarstva i velika šansa za domaće proizvođače. Ono o čemu ćemo razgovarati sa ruskim partnerima svakako jeste i dostizanja standarda u BiH za izvoz mesa i mesnih proizvoda u Rusiju. U prvoj polovini godine očekujemo zvaničnu posjetu ministra poljoprivrede Ruske Federacije i za taj susret pripremićemo se zajedno sa predstavnicima resornih ministarstava Republike Srpske, FBiH i službi Brčko distrikta", rekao je Košarac.

BROJNI PROJEKTI U OBLASTIMA ENERGETIKE, POLJOPRIVREDE, EKOLOGIJE

Govoreći o djelovanju ministarstva na čijem je čelu, Košarac je podsjetio da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa ima koordinišuću ulogu i istakao da sva kretanja u njegovim resorima treba da budu na realnoj osnovi.

"Onda kada postoji bazičan dogovor entitetskih vlada, ministarstava, uključujući i institucije i organe Brčko distrikta, tada ulazimo u određene procese usaglašavanja i usvajanja strategija i akata", pojasnio je Košarac.

Prema njegovim riječima, svaka strategija u BiH trebalo bi da bude kumulativni zbir strategija i planova entiteta i Brčko distrikta i, ukoliko to uspije, ne treba sumnjati u mnogo efikasniji zajednički rad svih na planu ispunjavanja obaveza BiH, posebno evropskih direktiva.

"Jedna od tih strategija na polju energetike je Treći energetski paket, o čemu sam već razgovarao sa resornim entitetskim ministrima s ciljem formiranja novih radnih grupa i aktualizovanja ovog pitanja, uvažavajući entitetske nadležnosti i koordinišuću ulogu ministarstva na čijem sam čelu. Vjerujem da ćemo uspjeti da sa Energetskom zajednicom EU i njenim Sekretarijatom otklonimo određene probleme i nesporazume, poput donošenja odluke o kvalitetu naftnih tečnih derivata, koja i dalje ostaje obaveza BiH prema EU i članstvu u STO", naveo je Košarac.

Takođe, dodao je on, za poljopoprivredu u BiH veoma je značajno postizanje mobilnosti za korištenje IPARD sredstava iz EU kako bi moglo doći do bržeg razvoja domaće poljoprivredne proizvodnje, uključujući i podsticajne mjere entitetskih resornih ministarstava.

"BiH mora da određeni broj zakona prilagodi evropskim direktivama i standardima u ovom sektoru, gdje je evidentno određeno kašnjenje u vezi sa tim aktivnostima, kao posljedica toga što u prethodnom periodu nije postojala kvalitetna komunikacija Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa resornim ministarstvima u entitetima. Uvažavajući potrebe Republike Srpske i FBiH, pokrenućemo proceduru donošenja novih zakona, prihvatljivih za EU, a u tu grupu spadaju i zakon o vinu i rakiji, zakon o hrani, zakon o veterinarstvu...", precizirao je Košarac.

On naglašava da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa ne može i neće biti centralni organ koji je nadređen entitetskim ministarstvima i to neće biti politika ovog ministarstva dok god je on na njegovom čelu.

"Naša politika biće potpuna koordinacija svih aktivnosti, uvažavanje već iskazanih javnih politika i strategija entitetskog nivoa i Brčko distrikta, i pri tome ćemo tijesno sarađivati sa evropskim partnerima. Obradovala me izjava britanskog ambasadora u BiH Metjua Filda, koji je rekao da strategija iz oblasti energetike BiH do 2035. godine upravo jeste zbir entitetskih strategija i strategije Brčko distrikta", istakao je Košarac.

SARADNJA SA SPOLJNOTRGOVINSKOM KOMOROM MORA BITI U KORIST POSLOVNE ZAJEDNICE

Govoreći o saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom /STK/ BiH, Košarac pojašnjava da je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa dužno da prati sprovođenje Zakona o STK BiH, kao što je nadležno i za primjenu Zakona o spoljnotrgovinskom prometu oružja, municije, vojne opreme i proizvoda dvostruke namjene.

"Prema Zakonu o STK BiH odnosićemo se vrlo sofisticirano, budući da je STK nevladina organizacija, ali sa javnim ovlaštenjima. Naša obaveza je da vršimo kontrolu primjene Zakona o STK.Mislim da ćemo na bazi partnerstva sa rukovodstvom Komore sva pitanja rješavati na obostrano zadovoljstvo, ali i u korist domaće poslovne zajednice", navodi Košarac.

On je istakao da se zajedno sa STK BiH mora daleko više raditi na promociji domaće proizvodnje i proizvoda. "Rečeno mi je da STK ove godine planira 58 sajmova i, budući da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa ima mogućnost da podrži organizaciju i učešće na domaćim i stranim sajmovima, mi ćemo dati doprinos u tom pravcu", rekao je Košarac.

Na pitanje koliko je BiH, zaista, blizu prijema u STO, Košarac u intervjuu Srni podsjeća da proces pristupanja BiH traje još od 1999. godine, a da je BiH sada došla u fazu da treba da sklopi određeni bilateralni sporazum i donese odluku o kvalitetu naftnih tečnih derivata, što je veoma obiman posao u kojem postoje različiti interesi.

"I ovaj problem pokušaćemo da riješimo na nivou radne grupe koju će činiti predstavnici entiteta i Brčko distrikta, jer članstvo u STO podiže rejting svake zemlje, a to će važiti i za BiH - veći priliv investicija, transparentniji pristup robi za koju su zainteresovane strane zemlje članice STO. Jednom riječju, to će biti snažan zamajac bržem razvoju privrede BiH u cjelini", istakao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.