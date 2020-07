Koronavirus "ušao" u Medicinski fakultet: Svi studenti s pete godine u samoizolaciji

Jedna studentkinja pete godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu je zaražena koronavirusom. Zbog toga je cijela grupa studenata u samoizolaciji.

Ovo je za "Avaz" potvrdio sekretar Medicinskog fakulteta Benjamin Vojniković.

- Ne mogu vam potvrditi jesu li svi studenti u izolaciji. Ali su dobili preporuku da idu u samoizolaciju, oni koji su bili s njom u kontaktu. To je standardni epidemiološki postupak. Jesu li baš svi bili s njom u kontaktu, to mi ne znamo. Dekanesa, koja je epidemiolog, upravo obavlja razgovor sa jednom predstavnicom pete godine studija da se vidi kako će se riješiti pitanje ispita, online nastave koja još uvijek ide za tu grupu studenata. Na petoj godini u prosjeku imamo oko 110 do 120 studenata, ne mogu vam tačan broj dati - kazao je Vojniković.