Konsultacije o imenima ministara i njihovih zamjenika počinju sutra

Opredijeljen za što brže formiranje vlasti čiji će zadatak biti provođenje reformi usmjerenih na rješenje svakodnevnih pitanja građana novoimenovani predsjedavajući Savjeta ministara već sutra započinje konsultacije sa starnkama koje imaju spremne prijedloge svojih kandidata.

U što kraćem roku imenovanje svih ministara i njihovih zamjenika, rekao je Tegeltija u svom prvom obraćanju novinarima, nakon imenovanja.

"Ustav je osnov za sve pravne akte tako i za sve zakone. Ne postoji nijedna mogućnost da ću ja biti protiv zakonskih rješenja koji su u BiH. Po svim pitanjima po kojim se postigne potpuna saglasnost u BiH. Praviti situacije u kojima ćemo izazivati nesporazume i sukobe po jednom pitanju i zaustaviti procese, neće biti dio moga rada", rekao je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac uvjeren je da će Zoran Tegeltija veoma brzo, u skladu sa potpisanom izjavom o partnerstvu ključnih struktura SNSD-a, HDZ-a i SDA, obaviti široke konsultacije o personalnim rješenjima za izbor novog saziva Savjeta ministara.

"Tegeltija je kredibilan, to je čovjek koji ima kontinuitet u određenim procesima, i on je to danas potvrdio u okvirnom planu rada Savjeta ministara, sveobuhvatnim pristupom određenim problemima u BiH", naglasio je Staša Košarac, predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u PD Parlamenta BiH.

Nema, dileme da Zoran Tegeltija, kao što je iznio, ima namjeru da BiH vodi ekonomskom razvoju i vladavini zakona i poštovanju Ustava BiH, javno je u sali rekao Adil Osmanović. Smatra da su eventualne sugestije ono čim bi se svi poslanici trebalo da bave u raspravi. Skretali su na to pažnju i iz Srpskog kluba. Ipak, opozicija iz Republike Srpske odmakla se dalje od rasprave. SDS-ovi Mirko Šarović i Dragan Mektić iskoristili su i današnju hitnu sjednicu da Program reformi ponovo okarakterišu kao aktivaciju MAP-a, ali i da diskredituju imenovanje predsjedavajućeg.

"Podržati, kao predsjedavajući Savjeta ministara sve reforme, iz odbrambenog sektora. Da li ćete podržavati sve reforme iz odbrambenog sektora, da li ćete podržavati sve reforme iz bezbjednosnog sektora koje se nalaze u ovom programu kako bi mi napokon dočepali se Alijanse, odnosno NATO. Da li ćete se pridržavati Rezolucije NS RS o vojnoj neutralnosti ili ćete dalje provoditi reforme koje nas dalje vode u NATO put kroz MAP", rekao je Dragan Mektić, poslanik SDS-a u Predstavničkom domu PS BiH.

"Mislim da to nije pitanje samo za predsjedavajućeg Savjeta ministara. O tome ovaj Parlament može da raspravlja na nekoj tački, na nekoj posebnoj sjednici. A ono što je najvažnije tri člana Predsjedništva potpisala u ovom dokumentu, neki su vidjeli neki nisu neki naslućuju koji su programi reformi. To ne prejudicira članstvo u NATO kao jedna važna stvar, a druga, po meni još važnija stvar, da će se donositi nove odluke", istakao je Nenad Stevandić, predsjedavajući Srpskog kluba u Parlamentu BiH.

Ono što je već svima jasno o programu reformi u BiH, da on nema nikakve veze sa ANP, još jedino nije jasno opoziciji. A nije bilo jasno ni poslaniku SBB-a Damiru Arnautu zašto članovi Predsjedništva ne prisustvuju sjednici. Pa je zbog toga data i pauza. Međutim nakon izjašnjavanja poslanika u Predstavničkom domu sjednica je nastavljena.

Zoran Tegeltija izabran je danas za predsjedavajućeg Savjeta ministara sa 28 glasova ZA osam protiv i dva suzdržana. SDS-ov Mirko Šarović danas je glasao protiv, Dragan Mektić i PDP-ov Branislav Borenović nisu prisustvovali glasanju.