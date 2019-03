Dodik: Savjet ministara trebalo bi da bude formiran do kraja mjeseca

U Sarajevu je održana konferencija za novinare nakon sastanka lidera SNSD-a Milorada Dodika, HDZ-a Dragana Čovića i SDA Bakira Izetbegovića. Lideri tri najveće stranke razgovarali su o formiranju vlasti na nivou zajedničkih institucija.

"Vodili smo konstruktivan razgovor i imam lični osjećaj da bi u narednih 7-10 dana mogli da imenujemo predsjedavajućeg Savjeta Ministara ,a onda do kraja mjeseca i konstituišemo Savjet ministara", rekao je nakon sastanka lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Nema spora da bi predsjedavajući Savjeta ministara trebalo da bude Srbin", kaže Dodik.

"Ja ne prejudiciram nikakvu odluku, ali prethodno uslovljavanje za usvajanje Akcionog plana za članstvo u NATO nije racionalno", kaže Dodik.

"Danas mogu da kažem da je Predsjedbnišvo od Savjeta ministara tražilo sporazum o pojeftinjenju usluga rominga u javnim mrežama mobilne komunikacije u regionu i da ga mi kao Predsjedništvo usvojimo. Potpisaćermo regionalni sporazum o romingu tokom drugog Digitalnog samita zapadnog Balkana, koji će biti održan u Beogradu 4. i 5. aprila", kaže Dodik.

Bakir Izetbegović je rekao da u vezi sa aktivacijom MAP-a stav danas nije rašćišćen.

"RS ima svoj stav i treba da ga manifestuje kroz zakone. To danas nismo riješili radićemo dalje na tome", kaže Izetbegović.

Dodik je rekao da će funkcioneri iz Republike Srpske tražiti promjenu zakona koje treba mijenjati navodeći da će se o tome razgovarati kasnije, ali da je bitno da se formira Savjet ministara.

"Svima je poznato kakav je politički sistem u BiH i mi razumijemo poziciju Izetbegovića da pojača bošnjački tim. To su Srbi i Hrvati završili i to i Izetbegović treba da završi", kaže Dodik.

"Izetbegović kaže da je danas rečeno šta je čiji cilj navodeći da bi do kraja sedmice trebalo da bude gotov papir na kojem će biti prijedlozi i da bi to trebalo da bude gotovo do kraja sedmice.

Zadatak da prijedloge stavi na papir dobio je Bakir Izetbegović.

Pogledajte pres konferenciju!