Konaković: Pod prismotrom smo, prisluškuju nas, prate, zloupotrebljavaju OSA-u

Politička "šestorka" u Kantonu Sarajevo je interesantna političkim protivnicima. Pod prismotrom smo, prisluškuju nas, prate, a spremni su napraviti i nešto krupnije, kako bi ostali na vlasti, izjavio je u političkom magazinu "Acta" predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković.

"Dobio sam neke poruke, direktne i indirektne od časnih ljudi koji tamo rade, iz OSA-e, Tužilaštava, MUP-ova, da ljudi s tom vrstom pritiska nikada nisu prestali. Izgleda da smo mi interesantni s političkog aspekta, ne kao nekakvi kriminalci i da oni koriste i zloupotrebljavaju te javne resurse. Mislim da smo stalno pod nekom vrstom prismotre, da nas gledaju, slušaju, da su spremni napraviti nešto krupnije od toga kako bi ostali na vlasti. Ne postoji nadzor nad Obavještajno-sigurnosnom agencijom, pretvorena je u privatizovanu firmu u kojoj se implementiraju stranačke, a ne društvene stvari, kazao je Konaković.

Smatra da bi se prave politike trebale baviti prisluškivanjem "kriminalaca koji nam ubijaju policiju po kantonu".

Zastupnicima nuđeno da "riješe životni status"

Prema riječima Konakovića, brojnim opstrukcijama pokušala se spriječiti saradnja šest stranaka u Kantonu Sarajevo, a novoimenovani zastupnici još uvijek su izloženi pritiscima, te indirektnim ponudama za političku prodaju.

"Cijena mandata od pola miliona maraka je sitna korist u odnosu na ono šta bi nove politike trebale donijeti, nove šanse. Sitna je korist i deset miliona koje biste dali nekome ko bi svoj obraz prodao. Prvo je bilo zastrašivanja, poruka federalnog ministra, a bilo je i indirektnih poruka zastupnicima kako bi mogli riješiti svoje životne statuse, vrlo mi je drago da su ovi ljudi kredibilni, da niko nije odgovorio na takav poziv", pojasnio je Konaković.

Poručio je da vjeruje svojim stranačkim kadrovima, ali je podsjetio i da je nekada vjerovao i kadrovima bivše političke stranke, sada političkog protivnika - SDA. Komentarisao je i kako "bivše" ne vidi u kantonalnoj vlasti, ali i da nepostojanje vertikale na kantonalnom, federalnom i državnom nivou ne znači opstrukcije.

"S obzirom na to da poznajem ljude koji su vodili moju bivšu stranku siguran sam da bi se oni na takav način razračunavali. To ne bi bilo dobro. Po sadašnjim izgledima SDA nema šansu u kantonima, a po toj vertikali SDP ima šansu da hrabrije iskorači na nivou Federacije BiH. Razumijem njihove stavove, ali nezaobilazan je HDZ. S HDZ-om se mora, onaj ko bude pravio vlast praviće je s HDZ-om, ukoliko se eventualno riješi to pitanje Izbornog zakona", rekao je Konaković.

Nećemo razgovarati sa SDA

Njegova politička opcija nije dobila još nikakav poziv o pregovorima za saradnju na federalnom nivou, a ako bi dobio jasno zna s kim ne bi ni pokušao.

- Ukoliko nas ovakva SDA pozove na pregovore na federalnom nivou, imamo dva parlamentarca, to nije previše, ali nije ni malo zna nekad biti presudno, nećemo ići u takvu vrstu razgovora, dodao je Konaković.

Ipak, ukoliko poziv stigne s kantonalnih političkih partnera odazvat će se.

- Ne znam šta je SDA ponudila SDP-u, ali znaju da mi ne bismo išli zbog funkcija. Nama nije ponuda da nam neko da tri ministarstva. Nama je ponuda da se u BH Telecom zaposle na ključna mjesta najbolji ljudi, da ta firma profunkcionira kako može, a da ne uhljebljuje. Jasno smo poslali poruke da je ta vertikala bitna i da bi bilo dobro da SDP, koji je imao dobar izborni rezultat bude lider tog procesa. Na nivou Federacije mogu to uraditi kada je riječ o matematikama. U ljevici se pojavila neka sinergija, koju smo moram reći čekali dugo svi zajedno. Mene to kao građanina ohrabruje. Nama je pored snažne SDA, koja to još uvijek jeste, potreban snažan blok ljevice, koji bi bio protuteža i neko mjesto u tom centru računajući druge stranke SBB, mi, A-SDA, PDA, Nezavisni blok, NBL i ostali, pojasnio je.

Podjela resora mogla bi biti kamen spoticanja

Nakon više od mjesec dana konstruktivnih razgovora "šestorka" je danas počela i pregovore o raspodjeli resore, ali o imenima i dalje ni riječi.

"Sada već otvaramo rasprave o resorima i o onome što bi trebala biti odgovornost svakome od učesnika. Mislim da će nakon utvrđenih mjera biti mnogo lakše odabrati ljude, koji bi trebali biti eksperti iz svoje oblasti i u ime tih stranaka obnašati funkcije ministara. Nije moguće precizirati šta ćemo od resora. Nismo ništa apostrofirali, želimo i da čujemo naše kolege. Mi tamo gdje imamo želju možda neko od kolega ima bolje kadrove. Imamo želju da dobijemo ministarstva za koja ćemo preuzeti odgovornost. Cilj je popuniti ministarstva najkvalitetnijim ljudima", poručio je Konaković.

Prema njegovim riječima, podjela resora mogla bi biti kamen spoticanja.

"Podjela ministarskih resora mogao bi biti kamen spoticanja ukoliko neko bude isključiv, ako bude insistirao na nekim pozicijama, funkcijama bude ultimativan, to bi mogao biti kamen spoticanja", dodao je Konaković.

Kojoviću nije mjesto u premijerskoj fotelji

Bivši premijer KS Elmedin Konaković nema želju da ponovo sjedne u premijersku fotelju, a ne privlači ga ni mjesto predsjedavajućeg Skupštine KS. Ipak, ako stranka, a na čijem se čelu nalazi to i zatraži, prihvatit će.

"Kada bih birao sam, kada bih birao lično, za sebe, za svoju porodicu, vidim se na mjestu zastupnika koji ima jednu sjednicu mjesečno, koji ima vremena za svoju porodicu, za odgajanje djeteta, za fitnes, za plivanje. Ali ono što bude moja obaveza ja ću to prihvatiti. Nismo napravili stranku da bi Dino Konaković bio premijer. Ni mjesto predsjednika Skupštine KS mi nije posebno primamljivo, to je jedan teški posao, u kojem ste izloženi stalnim pritiscima . Ljudi koji to nisu radili, misle da je primamljivo. Ja sam nekako imao funkcija previše u svom životu kao mlad čovjek. Nisam se zasitio, ali nije nešto za čim žudim, kazao je Konaković.

Ni predsjedniku Naše stranke Predragu Kojoviću nije mjesto u premijerskoj fotelji, smatra Konaković

- Nije realno da gospodin Kojović bude na premijerskoj funkciji. Mislim da je dobio ogromno povjerenje građana. Mislim da će to biti ozbiljan državni parlamentarac. On je predsjednik stranke, bavi se višim politikama, dodao je Konaković.

Zaključuje da niko od stranačkih partnera u Kantonu Sarajevo nije izrazio želju za funkcijom.

"Drago mi je da niko nije zainteresovan ni za jednu funkciju. Do sada je bilo ključno gdje će se smjestiti stranački kadrovi, ja sam u tome bio saučesnik. Ovo je prvi put da smo iznjedrili projekte, procese, pa tek nakon mjesec dana pregovora govorimo o ljudima. Iznjedrili smo dokument s 300 mjera, kroz koje nudimo konkretne stvari. Normalno, transparentno zapošljavanje, nadzor javnih nabavki, zakon o porijeklu imovine, zakon o stranačkom zapošljavanju, o nepotizmu, jedan etički zakon, poručio je Konaković

Ako ne urade obećano spreman je i na sankcije.

"Ako to ne uradimo, ja sam govorio više puta, motke su nam svima. Ljudi su siti laži političara. Oni čekaju da se vide konkretna djela. Ako ih iznevjerimo bićemo sankcionirani protestima. Da smo pristali na stare politike mi ne bi mrdali iz tog komoditeta velike političke stranke, u kojoj nije loše u koliko vas lično zanima politika", zaključio je Konaković.