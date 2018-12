Komšić: Zastava BiH neće biti sklonjena iz Predsjedništva

Zastava BiH neće biti sklonjena iz Predsjedništva BiH, izjavio je hrvatski član kolektivnog šefa države, Željko Komšić, povodom insistiranja predsjedavajućeg Milorada Dodika na isticanju zastave Republike Srpske.

"Prvo, i sam Dodik zna da se zastava BiH nikada neće maknuti iz Predsedništva BiH. I to iz razloga koji su mu savršeno poznati - to je zastava države BiH, definisana zakonom za koji je glasao i Dodik i njegov SNSD i ističe se i postavlja tamo gdje je to zakonom predviđeno", rekao je Komšić.

On je takođe naveo da se zastava Republike Srpske postavlja tamo gdje je to predviđeno zakonom.

"A zakon nije predvidio da se ista postavlja na i u zgrade državnih institucija. Treće, otkazivanjem konsultacija vezanih za formiranje Vijeća ministara BiH, kao i eventualnim otkazivanjem sjednica Predsjedništva BiH, najviše štete Dodik nanosi sebi, njegovom SNSD-u i RS, jer se upravo njima najviše žuri i treba im hitno formiranje Vijeća ministara, između ostalog, kako bi smijenio kadar SDS-a i postavio svoj", naglasio je Komšić.