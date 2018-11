Komšić i Izetbegović bez dogovora o formiranju vlasti na BH nivou

Novoizbarani poslanici BH parlamenta mandate će preuzeti 6. decembra, ali još nije poznato ko bi mogao činiti većinu na BH nivou. Za sada je u Federaciji jasnije ko s kim neće. Pa tako DF ne želi da razgovara sa HDZ-om, dok SBB neće da ulazi ni u kakve pregovore sa SDA.

U svakom slučaju, od ranije je poznato da će SNSD i HDZ činiti okosnicu nove većine u BH parlamentu, ali se čeka dogovor bošnjačkih partija. Lider SDA kaže da se ta partija nikako ne može izostaviti iz pregovora oko formiranja vlasti, prije svega na federalnom, ali kaže ni na ostalim nivoima.



"Mi smtramao, da je korektno i mudro ponuditi pobjedničkim strankama da se napravi jedan jak front, poštovati volju birača, sve ostalo su naprosto po meni avanture, ja se u to neću upuštati, osim ako me prisile," rekao je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Nakon što je juče uslijedio hladan tuš za SDA i HDZ, bez kojih je izabran predsjedavajući Predstavaničkog doma federalnog parlamenta, Izetbegović je odmah danas sjeo sa liderom DF-a Željkom Komšićem. Međutim, bez rezultata. DF ne želi da razgovara sa SDA bez, kako kažu, ostalih političkih partija iz takozvanog BH bloka, koji još čine i SDP-e i Naša stranka.

"Od situacije u Federaciji, ovisiće priča na niovu Vijeća ministara. Mi mislimo da ne treba ići ni u kakvu priču, na nivou Vijeća ministra dok se jednostavno odnosi u Federaciji ne raščiste. Pa ko kog da bude. Ko god da bude vlast. Evo ne preferiram u ovom trenutku ni jednu opciju. Računica ima raznih, razloga za ovo ili ono ima raznih," kaže Željko komšić, predsjednik DF-a.

U zajedničkim institucijama pojavićemo se kao legitimni predstavnici iz Republike Srpske i nećemo da biramo ko je sa druge strane, još ranije je rekao lider SNSD-a. Volio bih da me obavjeste što je prije moguće ko su ti predstavnici, kaže Milorad Dodik, koji je prije nekoliko dana rekao da je u kontaktu sa liderom HDZ-a, od koga očekuje da ga obavjesti ko je ta većina u Federaciji koja bi mogla biti i na zajedničkom nivou. Što se tiče Republike Srpske, tu je kaže u cijeloj priči sve jasno.

"Nećemo da mi biramo ko je sa druge strane, i da namećemo neke naše, kao što je to uradio Bakir Izetbegović, kada je pokušao da to podvali Republici Srpskoj. Onaj u Federaciji ko ima i manifestuje se sa stanovišta većine u političkom smislu, stranačkom smislu, znači 50 odsto plus jedan, ja neću reći da nećemo sa njim da razgovaramo. Da razgovaraćemo odmah i pokušati da formiramo vlast. Ko je sa druge strane ja pojma nemam," rekao je Dodik, predsjednik SNSD-a.

U Federaciji se karte neće tako brzo složiti. Tek slijede razgovori SDA sa HDZ-om, i to krajem sedmice u Mostaru. Potom se očekuje jošš nekoliko sastanka, prije svega SDA sa partijama jedistvenog bloka koju predvode SDP, DF i Naša stranka.