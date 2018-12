Komšić i Džaferović uslovili podršku Tegeltiji

Šefik Džaferović i Željko Komšić uslovljavaju podršku kandidatu za predsjedavajućeg Savjeta ministara. I to otvoreno priznaju, sedam dana, nakon što je predsjedništvo trebalo uputiti ime kandidata u Predstavnički dom BH Parlamenta. Džaferovic prije imenovanja traži od Tegeltije, da se opredjeli za evropski, ali i NATO put Bosne i Hercegovine.

Slično porucuje i Komšić. Danas kaže da će podršku Zoranu Tegeltiji dati samo pod uslovom da prihvati odluke u vezi sa akcionim planom za članstvo BiH u NATO.

"Ali kazem evo neka ostane da vidimo, da li će to biti promjenjeno, da li će tu biti nekih promjena, da tako kažem ne zatvaramo vrata cjelokupnom tom dijalogu i oko izbora mandatara", kaže hrvatski član predsjedništva BiH, Željko Komšić.

Nema ništa od ulaska Bosne i Hercegovine u NATO, odgovara predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mogu da pricaju šta god hoće, kaže Milorad Dodik, ali poručuje da Republika Srpka ima deklaraciju o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština i to, kaže, osnov djelovanja u zajedničkim institucijama.

"To što Željko Komšić govori, on prikriva svoj politički stav, on je u poziciji evo sa SDA ne mogu da se naprave dogovori oko Vlasti na niovu Federacije, pa time znači ne mogu ni na nivou BiH, a onda mu djeluje da bi mogao da kupi neki poen kod stranaca", kaže predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Pojedine odluke u vezi sa NATO-m su ranije nametnute, kaže Dodik i poručuje da je i zamjeniku američkog drzavanog sekretara rekao da nema saglasnosti oko ulaska u alijasnu. Zamolio sam ga da ne nosi nikavu drugačiju sliku iz BiH, osim da oko toga nema saglasnsoti, kaže predsjedavajući Predsjedništva . Ta odluka se ne može donijeti i to je jasno i Komšicu, porucuje Dodik.

"Njemu želim da poručim, meni je namjanje stalo da funkcioniše BiH, i veoma prikupljam napor da nešto uradim na tom planu, ali moj politički stav i politčka zelja nije u tom usmjerena , ja samo imam po zakonu obavezu da se tamo pojavim i zato idem. Ali njih čujem kako vole BiH, njih čujem kako žele BiH, a onda neće da se bira vlast, pa dobro OK, nećete da se bira vlast, neka neće", poručuje Dodik.

Rekli smo da nećemo u NATO iz više razloga, a najvažniji je taj što su bacali bombe ovdje, zaključuje Dodik. I Savjet ministara je danas trebao da razmatra prijedlog godišnjeg nacionalnog programa, koji su dobili od komisije za NATO, kojoj na posljednjoj sjednici nisu prisustvovali srpski članovi. Ministri iz Republike Srpke su tražili skidanje te tačke sa dnevnog reda, ali je predjedavajući odbio takav prijedlog, pa je sjednica prekinuta i sve je prolongirano za 10. januar kada ce biti održano naredno zasjedanje Savjeta ministara BiH.